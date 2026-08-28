Volvo chce být opět špičkou v bezpečnosti, nový systém bude varovat i před zbloudilou srnkou

- Vyšší bezpečnosti na silnicích lze dosáhnout mnoha různými způsoby
- Volvo pro své elektromobily nabízí praktickou aktualizaci
- Ta vás upozorní na čtyři možné překážky v provozu s předstihem
Automobilka Volvo je pro mnoho lidí synonymem pro bezpečnost na cestách. Ostatně právě švédská firma vymyslela systém tříbodového pásu, který si sice patentovala, ale dala jej k dispozici zcela zdarma pro všechny ostatní. I když nejvyššími hodnoceními v rámci pasivní i aktivní bezpečnosti se pyšní i jiné automobilky, Volvo chce stále být o krok napřed. K tomu má pomoci i nová aktualizace systému pro elektromobily EX60, EX90 a ES90, která ještě více zvýší bezpečnost.
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Švédská automobilka vás na zbloudilou srnku bude varovat předem
Konkrétně bude aktualizovaný systém brát v potaz hned čtyři nové překážky – velká zvířata, chodce a cyklisty, práci na silnici a nehody na cestě před vámi. Princip fungování je totožný s dřívějšími systémy na detekci kluzké vozovky a varovných světel, kterými Volvo disponuje od roku 2016. V Evropě tato funkce čerpá z iniciativy Data for Road Safety, což je sdílený ekosystém, který shromažďuje hlášení o nebezpečích od konkurenčních výrobců automobilů a osmi národních silničních úřadů.
Zajímavostí je skutečnost, že iniciativa Data for Road Safety není výlučně záležitostí švédské automobilky, ale podílí se na ní více (nejen) evropských výrobců a firem. Mezi nimi najdeme například BMW, Ford, Mercedes-Benz, Here, TomTom, NIRA Dynamics či správy silnic osmi členských států Evropské unie. Zmíněné čtyři výstrahy nejsou v rámci systému novými kategoriemi. Seznam byl stanoven již v delegovaném nařízení EU z roku 2013, a zahrnuje zvířata, lidi, překážky nebo předměty na silnici, přičemž zde spadá například i jelen.
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„Pokaždé, když vozidlo Volvo sdílí bezpečnostní informace, pomáhá to ostatním řidičům včas se připravit, aby se vyhnuli nehodám a cítili se bezpečněji,“ uvedla Åsa Haglundová, vedoucí bezpečnostního centra společnosti Volvo Cars. Volvo chce ale přispět k bezpečnosti na silnicích i jinými způsoby. Mezi ně patří například nedávno představená aplikace Safety Coach, která hodnotí styl jízdy řidiče, na základě kterého může těm nejslušnějším nabídnout i slevu na pojištění.