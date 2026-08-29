Vivo X500 Pro se postupně odhaluje. Známe detaily o displeji, čipsetu i fotoaparátech

- Vivo láká na premiéru svých nových vlajkových smartphonů řady X500
- Podle upoutávek se můžeme těšit na kvalitní displeje i perfektní fotoaparáty
- Motorem vrcholných modelů se stane 2nm čipset od MediaTeku
Značka Vivo chystá na září premiéru nových vlajkových smartphonů, konkrétně se bude jednat o tři modely s označením Vivo X500, X500 Pro a X500 Pro Max. Čínská značka již nyní ve své domovině rozjíždí marketingovou kampaň, v rámci které do světa vypouští upoutávky odhalující klíčové položky výbavy.
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Vivo X500 Pro Max: špičkový displej od Boe
Vivo se například v jedné z upoutávek chlubí tím, že vrcholný model Vivo X500 Pro Max bude prvním zařízením na světě, které dostane displej generace Q11 od společnosti Boe. Bude se jednat o 6,85″ AMOLED obrazovku s 2K rozlišením a špičkovými zobrazovacími vlastnostmi.
Podle zveřejněných materiálů Boe u svého displeje použilo nový luminiscenční materiál, který má snižovat rozmazávání pohybu při posouvání o 93 procent. O 43 procent má být navíc lepší jednotnost barev a o 22 procent rovnoměrnost jasu. Navzdory lepším zobrazovacím vlastnostem má být nový panel o 21 procent energeticky úspornější než obrazovka minulé generace.
Smartphone Vivo X500 Pro Max má rovněž disponovat novým multispektrálním senzorem, který dokáže přesněji detekovat teplotu a spektrum okolních barev – na základě informací z ní pak má displej upravovat barevné podání obrazovky. Obrazovka bude rovněž citlivěji měnit automaticky jas.
Periskopický teleobjektiv a vlastní snímač
Vivo se rovněž pochlubilo fotoaparáty, jaké najdeme ve vrcholných modelech X500 Pro a X500 Pro Max. Na pozici hlavního snímače Vivo nasadí vlastní čip Phantom 900, na kterém obrazový tým Vivo Blueprint spolupracoval se společností Sony, o barevné ladění se poté postarala značka Zeiss. Výsledkem je fotoaparát, který se má pyšnit dynamickým rozsahem 17EV a schopností nahrávat 4K HDR video se 120 snímky za sekundu. Modul fotoaparátu má podporovat supervýkonnou optickou stabilizací s úhlem 3° (pouze u modelu Pro Max) a profesionální stabilizaci splňující standard CIPA 7.0.
Zajímavá situace se odehraje v oblasti teleobjektivů, neboť každý telefon dostane jiný. Menší Vivo X500 Pro dostane 64Mpx teleobjektiv postavený na snímači Sony LYT-610, do jehož vývoje se zapojili i inženýři obrazové divize Vivo Blueprint. Tento čip nabídne ohniskovou vzdálenost 85 mm a bude schopný pořizovat snímky v nativním 64Mpx rozlišení. Díky speciální pixelové struktuře (GG 1×1 a RB 2×2) má být I tento fotoaparát bude schopen účinné profesionální stabilizace CIPA 7.0, v jeho schopnostech má být nahrávání 4K HDR videa při 60 fps.
Větší Vivo X500 Pro Max dostane do výbavy 200Mpx teleobjektiv postavený na 1/1,4″ snímači Samsung HP0, což je stejný senzor, jaký používá Vivo X300 Ultra. I tento fotoaparát nabídne stabilizaci CIPA 7.0 a díky vylepšeným snímacím schopnostem má nabídnout až 30× přiblížení. Větší míry přiblížení pak bude možné dosáhnout použitím telekonvertoru, přičemž podporován bude 400mm telekonvertor z Vivo X300 Ultra. Řada Vivo X500 pravděpodobně model Ultra obsahovat nebude, a proto Vivo přináší příslušenství ze svého prémiového modelu o level níž.
Pod taktovkou 2nm MediaTeku
Lepší fotografické schopnosti dodá i obrazový koprocesor obsažený v zatím ještě nepředstaveném čipsetu MediaTek Dimensity 9600 (Pro). Tento mobilní procesor bude vyroben moderním 2nm procesem od společnosti TSMC, a kromě zlepšené energetické efektivity nabídne zbrusu novou architekturu grafiky a vysoce výkonnou neurální jednotku.
Procesor MediaTek Dimensity 9600 (Pro) má být podle informátora Digital Chat Station složen následovně:
- 2× Canyon (ARM C2-Ultra) s taktem 4,55 GHz
- 3× Gelas-b (ARM C2-Premium) s taktem 4,35 GHz
- 3× Gelas (ARM C1-Pro) s taktem 3,1 GHz
Jak čipset MediaTek Dimensity 9600 (Pro), tak smartphony řady Vivo X500, mají být představené v září, přesný termín premiéry se pravděpodobně dozvíme někdy v příštích dnech.