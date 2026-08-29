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Vivo X500 Pro se postupně odhaluje. Známe detaily o displeji, čipsetu i fotoaparátech

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 8. 8:00
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Vivo X300 Pro 10
  • Vivo láká na premiéru svých nových vlajkových smartphonů řady X500
  • Podle upoutávek se můžeme těšit na kvalitní displeje i perfektní fotoaparáty
  • Motorem vrcholných modelů se stane 2nm čipset od MediaTeku

Značka Vivo chystá na září premiéru nových vlajkových smartphonů, konkrétně se bude jednat o tři modely s označením Vivo X500, X500 Pro a X500 Pro Max. Čínská značka již nyní ve své domovině rozjíždí marketingovou kampaň, v rámci které do světa vypouští upoutávky odhalující klíčové položky výbavy.

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Vivo X500 Pro Max: špičkový displej od Boe

Vivo se například v jedné z upoutávek chlubí tím, že vrcholný model Vivo X500 Pro Max bude prvním zařízením na světě, které dostane displej generace Q11 od společnosti Boe. Bude se jednat o 6,85″ AMOLED obrazovku s 2K rozlišením a špičkovými zobrazovacími vlastnostmi.

Parametry obrazovky smartphonu Vivo X500 Pro Max
Parametry obrazovky smartphonu Vivo X500 Pro Max

Podle zveřejněných materiálů Boe u svého displeje použilo nový luminiscenční materiál, který má snižovat rozmazávání pohybu při posouvání o 93 procent. O 43 procent má být navíc lepší jednotnost barev a o 22 procent rovnoměrnost jasu. Navzdory lepším zobrazovacím vlastnostem má být nový panel o 21 procent energeticky úspornější než obrazovka minulé generace.

Smartphone Vivo X500 Pro Max má rovněž disponovat novým multispektrálním senzorem, který dokáže přesněji detekovat teplotu a spektrum okolních barev – na základě informací z ní pak má displej upravovat barevné podání obrazovky. Obrazovka bude rovněž citlivěji měnit automaticky jas.

Periskopický teleobjektiv a vlastní snímač

Vivo se rovněž pochlubilo fotoaparáty, jaké najdeme ve vrcholných modelech X500 Pro a X500 Pro Max. Na pozici hlavního snímače Vivo nasadí vlastní čip Phantom 900, na kterém obrazový tým Vivo Blueprint spolupracoval se společností Sony, o barevné ladění se poté postarala značka Zeiss. Výsledkem je fotoaparát, který se má pyšnit dynamickým rozsahem 17EV a schopností nahrávat 4K HDR video se 120 snímky za sekundu. Modul fotoaparátu má podporovat supervýkonnou optickou stabilizací s úhlem 3° (pouze u modelu Pro Max) a profesionální stabilizaci splňující standard CIPA 7.0.

Parametry hlavního fotoaparátu Vivo X500 Pro

Zajímavá situace se odehraje v oblasti teleobjektivů, neboť každý telefon dostane jiný. Menší Vivo X500 Pro dostane 64Mpx teleobjektiv postavený na snímači Sony LYT-610, do jehož vývoje se zapojili i inženýři obrazové divize Vivo Blueprint. Tento čip nabídne ohniskovou vzdálenost 85 mm a bude schopný pořizovat snímky v nativním 64Mpx rozlišení. Díky speciální pixelové struktuře (GG 1×1 a RB 2×2) má být I tento fotoaparát bude schopen účinné profesionální stabilizace CIPA 7.0, v jeho schopnostech má být nahrávání 4K HDR videa při 60 fps.

Parametry teleobjektivu Vivo X500 Pro
Parametry teleobjektivu Vivo X500 Pro

Větší Vivo X500 Pro Max dostane do výbavy 200Mpx teleobjektiv postavený na 1/1,4″ snímači Samsung HP0, což je stejný senzor, jaký používá Vivo X300 Ultra. I tento fotoaparát nabídne stabilizaci CIPA 7.0 a díky vylepšeným snímacím schopnostem má nabídnout až 30× přiblížení. Větší míry přiblížení pak bude možné dosáhnout použitím telekonvertoru, přičemž podporován bude 400mm telekonvertor z Vivo X300 Ultra. Řada Vivo X500 pravděpodobně model Ultra obsahovat nebude, a proto Vivo přináší příslušenství ze svého prémiového modelu o level níž.

Parametry teleobjektivu Vivo X500 Pro Max

Pod taktovkou 2nm MediaTeku

Lepší fotografické schopnosti dodá i obrazový koprocesor obsažený v zatím ještě nepředstaveném čipsetu MediaTek Dimensity 9600 (Pro). Tento mobilní procesor bude vyroben moderním 2nm procesem od společnosti TSMC, a kromě zlepšené energetické efektivity nabídne zbrusu novou architekturu grafiky a vysoce výkonnou neurální jednotku.

Čipset MediaTek Dimensity

Procesor MediaTek Dimensity 9600 (Pro) má být podle informátora Digital Chat Station složen následovně:

  • 2× Canyon (ARM C2-Ultra) s taktem 4,55 GHz
  • 3× Gelas-b (ARM C2-Premium) s taktem 4,35 GHz
  • 3× Gelas (ARM C1-Pro) s taktem 3,1 GHz

Jak čipset MediaTek Dimensity 9600 (Pro), tak smartphony řady Vivo X500, mají být představené v září, přesný termín premiéry se pravděpodobně dozvíme někdy v příštích dnech.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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