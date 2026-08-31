Vivo láká na slevy Zpátky do školy: telefony koupíte až o 3 200 Kč levnější

- Vivo ve spolupráci s českými e-shopy připravilo slevovou akci „zpátky do školy“
- V rámci té pořídíte s několikatisícovou slevou modely V70 a novinku V70 Lite
- První zmíněný koupíte za 12 799 korun, Lite dokonce za pouhých 6 999 korun
Vivo má v nabídce hned několik smartphonů řady V70, které se liší cenou i výbavou. Základní Vivo V70 míří na uživatele, kteří chtějí telefon s ambicemi vyšší-střední třídy a kladou důraz především na fotoaparát. Vivo V70 Lite je naopak dostupnější variantou, která se soustředí na dlouhou výdrž, velký AMOLED displej a solidní každodenní výkon.
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Oba telefony přitom mají několik společných vlastností. Nabízejí například obří 6500mAh baterii, rychlé 90W nabíjení a nejnovější systém OriginOS 6 postavený na Androidu 16. V září navíc bude možné oba modely pořídit za výrazně nižší cenu v rámci akce Zpátky do školy.
Vivo V70: vyšší třída začíná už u fotoaparátu
Vivo V70 je z dvojice vybavenější model a na první pohled je to znát především u fotoaparátů. Výrobce zde využívá spolupráci se společností Zeiss a hlavní 50Mpx fotoaparát doplňuje stejně velký 50Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací obrazu. Nechybí ani 8Mpx ultraširokoúhlý snímač. Zajímavostí je rovněž 50Mpx přední kamera s automatickým ostřením, která je zaměřená především na kvalitní selfie a videohovory.
Právě teleobjektiv je jednou z věcí, kterou V70 výrazně vystupuje z běžné střední třídy. Optický zoom umožňuje fotografovat vzdálenější objekty bez tak výrazného poklesu kvality jako u digitálního přiblížení a hodí se také při focení portrétů. Vivo navíc u fotoaparátů využívá řadu softwarových funkcí a režimů, včetně nočního fotografování, profesionálního režimu, astrofotografie nebo režimu Pódium.
Výkonný Snapdragon a 512 GB úložiště
O výkon Vivo V70 se stará Snapdragon 7 Gen 4 vyráběný 4nm technologií. Procesor doplňuje 8 GB operační paměti typu LPDDR5X a v české nabídce je k dispozici také 512GB úložiště UFS 4.1. To je kombinace, která poskytuje dostatek výkonu nejen pro běžné aplikace a multitasking, ale také pro náročnější hry.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 157,52 × 74,33 × 7,4 mm (černá) nebo 7,59 mm (šedá, hnědá), hmotnost: 187 g (černá) nebo 194 g (šedá, hnědá), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Telefon navíc nepůsobí jako klasický těžký „výkonný“ smartphone. V černé variantě má tloušťku jen 7,4 milimetru a hmotnost 187 gramů, šedá verze je nepatrně silnější a váží 194 gramů. Vivo přitom použilo sklo nebo skleněná vlákna na zadním krytu a nechybí ani velmi přesná 3D ultrasonická čtečka otisků prstů integrovaná přímo do displeje.
Velká baterie je společným jmenovatelem
Vivo V70 i V70 Lite spojuje baterie s kapacitou 6 500 mAh. Jde o hodnotu, která je i dnes nadstandardní a dává telefonům velkou výhodu při cestování, sledování videí nebo intenzivním používání. Výrobce u obou modelů zároveň využívá technologii BlueVolt a 90W rychlé nabíjení FlashCharge.
U V70 se navíc velká baterie podařila vměstnat do těla s tloušťkou kolem 7,5 mm. To je zajímavá kombinace, protože telefon nemusí působit jako robustní „bateriový“ model. U V70 Lite je situace podobná – výrobce zdůrazňuje tenké 7,59milimetrové tělo a současně 6500mAh akumulátor.
V70 Lite sází na velký AMOLED a tenké tělo
Levnější Vivo V70 Lite se od svého vybavenějšího sourozence odlišuje především zaměřením. Místo dražšího fotografického systému Zeiss dostává jednodušší dvojici zadních fotoaparátů, ale na druhou stranu nabízí velmi atraktivní displej. Jde o 6,77″ AMOLED panel s obnovovací frekvencí až 120 Hz, rozlišením Full HD+ a podporou HDR10+. Obraz tak má být nejen plynulý při procházení systému, ale také vhodný pro sledování filmů a seriálů.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,8 × 76,3 × 7,7 mm, hmotnost: 194 g, zvýšená odolnost: IP65
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Uvnitř telefonu pracuje 4nm čipset MediaTek Dimensity 7400 Turbo, který je doplněn 6 GB RAM a 256GB úložištěm v konfiguraci dostupné na českém trhu. Výrobce přitom láká také na dvojici stereoreproduktorů, podporu 5G, NFC a Bluetooth 5.4. V70 Lite tak rozhodně není ochuzeným telefonem, ale spíše modelem, který se snaží nabídnout co nejlepší poměr mezi cenou, výdrží a každodenní výbavou.
Zpátky do školy přináší slevu několik tisíc
Oba telefony nyní mohou být zajímavé také z hlediska ceny. V rámci akce Zpátky do školy, která probíhá od 1. do 30. září 2026, Vivo připravilo výrazné slevy na oba modely. Vivo V70 s 512GB úložištěm bude možné pořídit za 12 799 korun místo původních 15 999 korun, což představuje úsporu 3 200 korun. Vivo V70 Lite s 256GB úložištěm pak v akci klesne na 6 999 korun, tedy o 2 000 korun oproti běžné ceně. Oficiální start slevové akce je naplánován od zítra, nicméně některé e-shopy už tyto smartphony se slevou nabízí i dnes.