Víme, v jakých barvách dorazí iPhone 16 Pro. Na fanoušky čeká jedno překvapení

Barevná paletka nových vrcholných iPhonů 16 Pro je nejspíš dobře známá

Kromě základního tria, kterým je bílá, černá a přírodně titanová, dorazí ještě unikátní bronzová varianta

V minulosti se spekulovalo spíše o zlato-žluté variantě

Představení nových iPhonů je na spadnutí. Apple zatím sice oficiálně nepotvrdil datum, předpokládá se však, že novinky budou k vidění již v druhém zářijovém týdnu. Mozaika úniků a spekulací je již skoro kompletní, chybějí poslední detaily, jako například barevné varianty. A i ty se nyní objevily, přičemž to vypadá, že vrcholné provedení iPhone 16 Pro (Max) dostane opět čtyři různé odstíny.

Bronzový iPhone 16 Pro

Podle současných úniků to vypadá na tři dobře známé barvy a jednu víceméně specifickou pro tuto generaci; stejně jako tomu bylo v minulosti. Leaker @SonnyDickinson na síti X sdílel fotografii čtyř maket nových iPhonů 16 Pro, respektive Pro Max.

Žádné zásadní designové rozdíly oproti současné generaci nevidíme. Důležité jsou však barvy. K vidění je klasická bílá, černá, stříbrná, respektive přírodní titan, a nakonec bronzová. Právě poslední jmenovaná vzbudila na internetu vlnu reakcí: podle některých jde o návrat zlaté, podle jiných zvláštní hybrid mezi oranžovou, hnědou a bronzovou.

Unikátních barev není nikdy dost

Tělo všech nových iPhonů 16 Pro by mělo být zhotoveno z monolitu titanové slitiny s matnými boky a mléčným sklem na zádech. Původně se však očekávalo, že varianta z přírodního titanu se zbarví do studenějšího odstínu (Cement Gray/Titanium Gray) a čtvrtá barevná varianta bude víc do zlato-žluta (Desert Yellow/Desert Titanium), jak jsme o tom informovali v únoru tohoto roku.

Každá generace iPhonu – tedy od chvíle, kdy Apple používá označení iPhone a iPhone Pro – přinesla vlastní ikonickou barevnou variantu, která se vymyká klasické trojici černá, bílá, stříbrná. Stačí vzpomenout na fialový iPhone 14 Pro. iPhony 13 Pro, 12 Pro, 11 Pro všechny nabízely určitý odstín zlaté či růžovo-zlaté, případně tmavou/světlou modrou, nebo dokonce zelenou.

Oficiální datum uvedení iPhonů 16 v tuto chvíli neznáme, mělo by se však odehrát zkraje září. Uznávaný insider Mark Gurman tvrdí, že dle jeho odhadů dojde k odhalení novinek přesně 10. září. Kromě nových iPhonů bychom se měli dočkat další generace Apple Watch a nejspíš i nových sluchátek AirPods.