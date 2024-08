Ohrozí odklad Apple Intelligence vydání iPhonu 16? Není se čeho bát, tvrdí expert

Apple se nachází ve složité situaci. V září má tradičně naplánovanou velkou představovací akci, na které má být odhalen iPhone 16, přestože to zatím oficiálně nepotvrdil. Co už ale potvrzené je, že funkce umělé inteligence Apple Intelligence nedorazí dříve než v říjnu, respektive do konce roku. Vydání nových iPhonů a dalších produktů by však nemělo být ohroženo.

Alespoň to ve svém nejnovějším newsletteru Power On tvrdí uznávaný insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Podle jeho informací může veřejnost počítat s tradiční zářijovou tiskovou konferencí, která se odehraje dle obvyklých pravidel a v předpokládaném termínu.

„K uvedení iPhonu na trh prý dojde přibližně ve stejnou dobu jako loni – při letmém pohledu do kalendáře je pravděpodobné datum 10. září – a uživatelé budou muset svůj nový hardware v říjnu aktualizovat na iOS 18.1, aby mohli začít používat Apple Intelligence,“ prohlásil Gurman.

NEW: Apple Intelligence will arrive later than anticipated, coming in iOS 18.1 and iPadOS 18.1 in October and missing the initial September releases. Still, 18.1 will go into beta for developers this week. https://t.co/LqXDvjO6ef

— Mark Gurman (@markgurman) July 28, 2024