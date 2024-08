Na internet unikla finální podoba iPhone 16. Fotoaparáty odkazují na legendární model

Internetem kolují fotografie makety iPhonu 16

Největší pozornost budí fotoaparáty v pilulkovitém fotomodulu

K představení by mělo dojít už příští měsíc

Apple se už pomalu chystá uvést na trh očekávané vlajkové smartphony, což chtě nechtě znamená, že množství spekulací a úniků nabírá na intenzitě. Očekává se, že 10. září společnost oficiálně oznámí řadu iPhone 16 spolu s aktualizovanými modely hodinek Apple Watch. Ačkoli do tradiční keynote zbývají ještě týdny, důvěryhodné zdroje již veřejnosti poskytují první pohled na to, co nás čeká. Nejnovější várka úniků zahrnuje pravděpodobné fotografie makety iPhonu 16.

iPhone 16 bude připomínat ikonický model

S těmi se pochlubil uživatel s přezdívkou Witty Cat na čínské sociální síti Weibo. Snímky ukazují pohled na zadní stranu iPhonu 16, na kterém jsou patrné nejen dvě barevné kombinace, ale především umístění fotomodulu. Ten čítá dva fotoaparáty umístěné pod sebe v pilulkovém modulu, který nápadně připomíná ikonický model iPhone X, který znamenal pro Apple jednu z největších změn v případě chytrých telefonů v jeho historii a udal jasný trend do budoucna nejen pro firmu z Cupertina, ale také pro ostatní výrobce smartphonů.

Zarovnání fotoaparátů pod sebe pravděpodobně umožní prostorové nahrávání videa u nižších modelů bez přídomku Pro. Zajímavostí je také fakt, že Apple pravděpodobně umístil fotoaparát mimo fotomodul, pravděpodobně kvůli tomu, aby jej nemusel kvůli němu zvětšovat. Základní varianty také pravděpodobně dostanou tlačítko Action, které je v současné době exkluzivní pro iPhone 15 Pro a 15 Pro Max.

Kromě bílého a černého provedení bude nejspíše iPhone 16 k dispozici v modré, zelené a růžové variantě. Na rozdíl od loňských modelů se Apple u této verze pravděpodobně rozhodne pro sytější barvy. Dá se ale předpokládat, že do oficiálního představení se ještě dozvíme nějaké další informace. S poměrně velkou jistotou ovšem můžeme tvrdit, že v této fázi už je design iPhonu 16 daný a je velmi pravděpodobné, že základní modely budou vypadat skutečně tak, jako na této maketě.