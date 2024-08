iPhone 16 revoluci nepřinese. Nových funkcí bude málo a to hlavní přijde až později

Do představení nového iPhonu 16 zbývá plus minus jeden měsíc. Pokud vše půjde podle plánu, Apple odhalí novinky v druhém zářijovém týdnu. Přestože už teď jde o jednu z nejočekávanějších hardwarových premiér roku, analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg uklidňuje vášně. Nový iPhone prý nepřinese žádné zásadní novinky, design i funkce bude přejímat z předchozí generace.

Novinář Mark Gurman v novém vydání svého newsletteru Power On shrnuje očekávání a spekulace, které se týkají nové řady iPhone 16. Dorazit má opět kvarteto mobilů – iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max – nicméně novinky podle něj nebudou vypadat výrazně jinak než současné modely ani nepřinesou zásadní nové funkce.

Power On: What to expect from the iPhone 16, next SE, iPhone 17 and beyond + more on the M4 Mac mini, iOS 18 Photos app and new Apple Watches https://t.co/9J82Jtducy

— Mark Gurman (@markgurman) August 11, 2024