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Více moderních technologií v autech? Řidiči je chtějí, ale musí splňovat jednu podmínku

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 9. 6:30
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Elektromobil Ford Puma Gen-E
  • Množství moderních technologií a různých asistentů je velké téma v celém segmentu automotive
  • Zatímco některé vymoženosti řidiči odmítají, jiné naopak velmi vítají
  • Klíčové je přitom to, jak moc jim daná funkce usnadňuje či komplikuje řízení

Přítomnost velkého displeje a moderního infotainmentu je v nových vozidlech takřka standardem, stejně jako celá plejáda asistentů, kteří více či méně pomáhají s řízením a zvyšují bezpečnost. Nástup technologií vzal automobilový průmysl takřka přes noc útokem a během několika let změnil to, jakým způsobem s autem interagujeme. Rychlost změny pochopitelně není všem po chuti a především zkušenější řidiči si na nové vymoženosti obtížně zvykají. To ale neznamená, že by byli proti nim, právě naopak – jen musí splňovat jednu důležitou podmínku.

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Pokud technologie nepřekáží, jsou s nimi řidiči spokojení

Velké displeje à la Tesla už aktuálně příliš v kurzu nejsou, přeci jen některé prvky ovládání je lepší mít vždy po ruce prostřednictvím fyzického tlačítka, což už ostatně řada automobilek pochopila. Podle průzkumu společnosti JD Power to ale neznamená, že by všichni řidiči byli proti moderním technologiím ve vozidlech. Jejich průzkum zahrnuje 68 084 majitelů nových vozidel vyrobených v roce 2026, které vlastní více než 90 dní, přičemž otázky se týkaly 40 technologií v rámci automotive, zahrnující ty vztahující se k pohodlí, konektivitě, asistentům řízení, elektrickým vozidlům či chytrým automobilům.

Palubní displej auta se službami Applu, Googlu a automobilky
Velké displeje v autech nejsou u řidičů příliš oblíbené

Mezi ty nejoblíbenější patří například start/stop systém či chytrý systém vztahující se k přizpůsobení klimatu uvnitř vozidla s pomocí AI, aby provoz topení či klimatizace byl co možná nejefektivnější při zachování maximálního komfortu. „Pro výrobce automobilů spočívá příležitost v tom, aby upřednostňovali technologie, které řízení zjednodušují, a ne ho komplikují,“ uvedl v tiskové zprávě Doron Hikry, ředitel pro zákaznickou spokojenost ve společnosti JD Power. „Funkce, které řeší skutečné problémy, aniž by řidiči přidávaly námahu nebo stres, jsou ty, které u zákazníků získávají největší ohlas.“

Mezi další technologie, které se dočkaly pozitivního ohlasu, patří kupříkladu autonomní řízení druhé úrovně, jako jsou systémy Full Self-Driving od Tesly, Drive Pilot od Mercedes-Benz či BlueCruise z dílny Fordu, přičemž některé z nich můžete legálně využívat i na některých českých silnicích. „Výsledky naznačují, že majitelé vozidel v současné době upřednostňují systémy, které řidiči jasně pomáhají, před těmi, které zavádějí vyšší stupeň automatizace,“ uvedl Hikry.



Volvo XC60



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Naopak velké obrazovky, často dotykové, se u řidičů setkaly překvapivě s nejnižší spokojeností. Zdá se, že podle řady řidičů jen na palubní desce zbytečně zabírají místo – více než třetina majitelů, kteří mají displej pro spolujezdce uvádí, že se ho nikdy ani nepokusili použít. Pouze 6 procent přiznalo, že displej pro spolujezdce používá při každé jízdě. Jinými slovy řidiči preferují moderní technologie, které jim usnadňují řízení, přičemž nejsou fanoušky těch vymožeností, které akorát řízení zbytečně komplikují. I když to není bůhvíjak objevné zjištění, je dobré mít v ruce tvrdá data a nikoli jen domněnky.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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