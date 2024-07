Veřejná beta iOS 18 klepe na dveře. Jak si ji stáhnout mezi prvními?

Předpokládá se, že v pondělí nebo v úterý Apple vypustí veřejné betaverze iOS 18 a dalších systémů

Pokud si chcete některou z aktualizací vyzkoušet s předstihem, zaregistrujte se do beta programu

Ukážeme vám krok za krokem, jak na to

Apple představil své softwarové novinky 10. června, přičemž hned v tento den došlo k uvolnění vývojářských betaverzí všech nových aktualizací: iOS/iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11 i visionOS 2. Co nevidět však aktualizace zamíří i do veřejné betaverze, která by měla být zbavena průvodních problémů a chyb.

Veřejná beta iOS 18

V tuto chvíli není jasné, kdy přesně se veřejné betaverze objeví. Dle zkušeností z minulých let se však nejčastěji skloňuje termín pondělí či úterý. Uvedení je navíc extrémně blízko i kvůli tomu, že Apple již nechává první uživatele registrovat se do beta programu. Díky tomu si zaručíte, že aktualizaci dostanete mezi prvními.

Podle oficiálních informací bude veřejná betaverze dostupná u systémů iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 a softwaru pro HomePod. Aktualizace visionOS 2 do veřejné betaverze nemíří, Apple plánuje tento systém zatím držet ve formě vývojářské bety.

Jak se zaregistrovat do beta programu iOS 18?

Na vašem zařízení přejděte na webovou stránku beta.apple.com. Pod výčtem nových aktualizací zvolte modré tlačítko „Sign up“. Přihlaste se svým Apple ID a potvrďte souhlas s podmínkami betaverze modrým tlačítkem „Agree“. Jakmile bude beta dostupná, stačí přejít do Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru –> Aktualizace betaverzí a vyberte iOS 18 Public Beta.

S ostrým vydáním výše zmíněných aktualizací se počítá během poloviny září, ani v tomto případě však zatím neznáme přesné datum.