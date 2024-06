Apple odhalil macOS 15 Sequoia. Zaměřeno na maximální produktivitu

V rámci WWDC Apple představil nový iOS18, watchOS 11 i iPad OS 18 a přišla řada také na macOS 15

Zásadní novinkou je vylepšená spolupráce macOS s iOS pro zvýšení efektivity

Přichází ale také zarovnávání oken nebo textové efekty

Některé novinky, které jsme viděli při uvedení iOS 18 nebo iPad OS 18 se opakují i u macOS 15 Sequoia, ať už se bavíme o pohyblivém textu ve zprávách nebo o chytré kalkulačce. Zásadní novinka ale přichází v oblasti propojení jednotlivých zařízení: Apple Continuity přidává zrcadlení iPhonu.

Maximální propojení s iPhonem

Na obrazovce MacBooku si nyní jednoduše zobrazíte plochu vašeho iPhonu, který můžete ovládat přímo z vašeho MacBooku. Zrcadlit je možné také notifikace z iPhonu přimo do macOS a přenášet je možné také zvuk. V průběhu zrcadlení je iPhone uzamčen a nikdo s ním nemůže manipulovat. Funguje také jednoduchý přenos souborů mezi oběma přístroji. Propojení zařízení je velkou výhodou nové generace macOS.

Zarovnávání oken i vylepšená správa hesel

Další důležitou novinkou je automatické zarovnávání oken v macOS do jednotlivých dlaždic vedle sebe. To macOS nabídne v momentě, kdy dané okno přetáhnete k okraji obrazovky. Nová aplikace pro správu hesel zase integruje hesla do Wi-Fi sítí, aplikací i webových stránek. Synchornizace probíhá napříč zařízeními.

U videohovorů je nově možnost zobrazit náhled části obrazovky, kterou chcete sdílet se svým protějškem. Nechybí ani možnost přidání virtuálního pozadí za video vaši osoby.

Článek průběžně aktualizujeme o nové informace…