Velký přehled smartphonů pro rok 2021: těšíme se na ohebné displeje i lepší kamery

Rok 2020 se pomalu chýlí ke konci, a s vyhlížením nových telefonů se tak už musíme obrátit do roku následujícího. Rok 2021 nepochybně přinese spoustu zajímavých přístrojů. Zatímco přístroje z řad Galaxy nebo iPhone jsou každoroční „jistoty“, některé z očekávaných modelů jsou stále zahaleny závojem tajemství.

Příští rok také budeme moci pozorovat rozšíření trendů načatých v tomto roce, jako je 5G připojení, nebo stále se zmenšující okraje a výřezy. S trochou štěstí se ale dočkáme i o něco revolučnějších novinek, jako je třeba selfie kamerka schovaná pod displejem, nebo tzv. tekuté čočky.

Pojďme se podívat na přehled těch nejzajímavějších telefonů, které nám příští rok přinese.

Samsung Galaxy S21

Samsung se svou řadou Galaxy patří ke stálicím, které zpravidla odstartují každoroční přísun nových přístrojů. Smartphony z této řady i díky svému brzkému představení často po zbytek roku slouží k porovnání s ostatními novinkami, a mnozí tak každoročně očekávají, s čím letos Samsung přijde.

Tento rok podle dostupných informací jihokorejský výrobce představení trojice vlajkových modelů urychlí. Novinek se tak dočkáme už v půlce ledna. A co od nich očekávat? To se samozřejmě liší v závislosti na modelu, některé věci ale budou společné.

Všechny tři telefony bude pohánět výkonný Qualcomm Snapddragon 875, resp. Exynos 2100 v závislosti na konkrétním trhu. Oba čipy vyrobí přímo Samsung, a to pomocí svého 5nm výrobního procesu. Čipy budou podporovat 5G, Bluetooth 5.1 a Wi-Fi 6. V případě modelu Galaxy S21 Ultra pak dokonce půjde o vyšší verzi Wi-Fi 6E, která má být asi dvojnásobně rychlá.

Jak už jsme u Samsungu zvyklí, nebudou chybět špičkové displeje. Telefony Galaxy S21 a S21+ nabídnou 6,2″, resp. 6,7″ panel s rozlišením Full HD+ a rychlou obnovovací frekvencí 120 Hz. Prémiový Galaxy S21 Ultra pak přinese velký 6,8″ displej s rozlišením Quad HD+ a dynamickou obnovovací frekvencí. Na rozdíl od svých levnějších bratříčků bude panel také na okrajích zakřivený. Spekuluje se i o podpoře aktivního pera S Pen, byť dedikovaná šachta bude chybět.

Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na fotoaparát. V případě „základní“ dvojice modelů půjde o trojitou sestavu: hlavní 12Mpx kamera, 12Mpx širokoúhlá kamera a 64Mpx snímač vybavený teleobjektivem. Top model Galaxy S21 Ultra bude mít vlastní sestavu, kterou bude tvořit hlavní 108Mpx snímač, širokoúhlá 12Mpx kamera, 10Mpx fotoaparát s trojnásobným optickým zoomem, a 10Mpx snímač s desetinásobnou periskopickou optikou.

Huawei P50

Dalším výrobcem, který má ve zvyku představovat své vlajkové modely začátkem roku, je Huawei. Příští rok tomu pravděpodobně nebude jinak, počítá se s představením v prvním čtvrtletí. A to přesto, že Huawei pravděpodobně i nadále bude připraven o služby Googlu.

O řade Huawei P50 toho ale víme málo. Spekuluje se o použití vlastního 5nm čipsetu Kirin 9000 a nedávno se také objevily informace o úmyslu použít tzv. tekutou čočku. Čínský výrobce si technologii patentoval loni. Měla by fungovat tak, že motorizované prvky budou měnit tvar čočky, která tak bude schopna v podstatě okamžitě měnit rovinu zaostření nehledě na vzdálenosti objektu od ní. Hlavním benefitem by mělo být bleskurychlé automatické ostření a efektivnější stabilizace obrazu. Právě v řadě Huawei P50 by se tato technologie měla představit, a to na teleobjektivu.

Z dalších informací už lze snad jen odhadovat skladbu modelů. Kromě základního Huawei P50 lze očekávat P50 Pro, P50 Pro Plus a později zřejmě i levnější Huawei P50 Lite. Vzhledem k nedostatku informací ale zůstává nejen v tomto ohledu spousta prostoru pro změny.

OnePlus 9

OnePlus bude další společností, která zřejmě stihne představit telefony ještě v prvním čtvrtletí nového roku. Konkrétně se mluví o březnu, byť tato informace nebyla potvrzena.

Zajímavostí tohoto roku bude, že OnePlus podle všeho podobně jako Samsung představí hned tři telefony najednou. Kromě OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro to bude ještě OnePlus 9E, o kterém ale v podstatě vůbec nic nevíme.

O základní dvojici toho víme i díky uniklým výkresům a následným renderům trochu víc. Designově nelze zapřít inspiraci přechozí generací, ale také řadou Nord. Na první pohled zaujmou velké fotomoduly. Základní OnePlus 9 nabídne tři čočky, dražší varianta Pro pak čtyři. Přesnou konfiguraci nicméně neznáme.

Co se týče výkonu, asi nepřekvapí, že oba telefony bude pohánět Qualcomm Snapdragon 875 s 8GB RAM. Displej bude u Pro varianty zakřivený, zatímco základní model si zachová plochý panel. U výkonnější varianty se také spekuluje o obnovovací frekvenci 144 Hz a stereo reproduktorech s podporou Dolby Atmos.

Všechny telefony pak mají podporovat až 65W rychlonabíjení.

LG Rollable / LG Slide

Jedním z nejzajímavějších, a zároveň nejtajemnějších smartphonů, kterých bychom se v příštím roce mohli dočkat, je rolovací telefon od LG. Jméno má údajně znít LG Rollable, mluvilo se ale i o LG Slide.

O telefonu toho nevíme v podstatě nic dalšího než to, co uvedla patentová přihláška. Mělo by jít o přístroj, který v „zabalené“ formě bude vypadat jako klasický telefon. Z obou stran však má být možné vysunout další část displeje, což v případě potřeby podstatně zvětší zobrazovací plochu.

Ačkoliv jde o poměrně futuristickou vizi, spekuluje se o tom, že by přístroj na trh měl zamířit již v březnu. To nemusí být zcela odtržené od reality, protože LG už má určité zkušenosti s rolovacími displeji ze svých prémiových modelů televizí.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Z kategorie telefonů s netradičním form-factorem v příštím roce můžeme očekávat také Samsung Galaxy Z Flip 3. Ano, tři. Samsung podle všeho přeskočí Z Flip 2, a to zřejmě proto, aby označení srovnal s řadou Z Fold.

O přístroji toho opět není moc známo, určitě však potěší, že by měl být levnější než jeho předchůdce. Nabídnout by přitom měl 120Hz displej s mnohem tenčími rámečky než předchůdce, díky čemuž by měl působit elegantněji. Mluví se také o tom, že by smartphone měl být vybaven stereo reproduktory.

Představení bylo údajně původně plánováno společně s řadou Galaxy S21. Od toho bylo ale později z marketingových důvodů upuštěno, aby si řady navzájem tolik nekonkurovaly. Představení se tak v současnosti očekává někdy během příštího března.

Sony Xperia 1 III

Všeobecně se předpokládá, že Sony příští rok představí množství modelů podporujících 5G. V případě vlajkové řady se pak spekuluje o představení tří velikostních kategorií, od kompaktních, přes normální až po velké prémiové. Tímto rozdělením by Sony chtělo získat možnost cílit na všechny hlavní kategorie v řadě Galaxy, resp. iPhone.

Vlajkové lodi mají podle spekulací nabídnout výkonný Qualcomm Snapdragon 888 a trojitou kameru. Dočkat bychom se také měli přepracovaného designu. Více informací ale v současnosti nemáme, ačkoliv představení by mělo proběhnout již poměrně brzy. Mluví se o přelomu únoru a března, každopádně jde o první čtvrtletí příštího roku.

Google Pixel 5a

Prvním významným telefonem, který by mohl dorazit v druhém čtvrtletí roku, je Google Pixel 5a. Představení se očekává pravděpodobně někdy okolo Google I/O 2021, tedy během května.

Z logiky věci by mělo jít o nástupce Google Pixel 4a, což je dostupný model šetřící na použitém čipsetu a některých funkcích, ale zachovávající hlavní přednost Pixelů, kameru (byť v single provedení). Problémem však je, že Google nedávno začal prodávat Pixel 4a 5G, což je navzdory pojmenování spíše odlehčená verze vlajkového Pixelu 5, s nímž sdílí fotoaparát i čipset. Je tedy trochu otázkou, co vlastně očekávat od Pixelu 5a.

Jedinou víceméně jistou věcí je, že se opět dočkáme i větší varianty Google Pixel 5a XL. O výbavě však můžeme zatím jen spekulovat. Lze si asi představit telefon odvozený od současného vlajkového modelu, avšak s horším čipsetem, tedy v podstatě levnější variantu současného Pixelu 4a 5G.

Galaxy Z Fold 3

Skládací smartphone Galaxy Z Fold 3 by měl dorazit v červnu příštího roku, do nějž se zároveň přesune celý tradičně srpnový letní Unpacked Event. Jde o jeden z kroků větší strategické změny Samsungu, který podle všeho zabije řadu Galaxy Note právě ve prospěch svých nových řad, především Foldů.

Co ale čekat od samotného Galaxy Z Fold 3? Mělo by jít o přístroj vzhledově podobný „dvojce“, avšak s jednou podstatnou změnou: bude obsahovat šachtu na aktivní pero S Pen. Očekává se také použití druhé generace ohebného skla (UTG), díky čemuž by měl být velký displej zase o něco odolnější.

Velmi zajímavou spekulací je pak možnost použití selfie kamerky ukryté pod displejem. V tomto ohledu však prý ale ještě není rozhodnuto, a pokud se Samsungu nepovede docílit odpovídající kvality, je připraven i v nové generaci zachovat klasický otvor v displeji.

Apple iPhone 13

Jako každý rok, pochopitelně ani v roce 2021 nebude chybět nová řada jablečných telefonů. Ta byla většinou představována druhé úterý v září, nicméně vzhledem k celosvětovým omezením plynoucím z koronavirové pandemie už toto datum není vůbec jisté. Každopádně by však k představení mělo dojít někdy na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku.

Anayltik Ming-Chi Kuo, specializující se na předpovědi ohledně výrobků Applu, očekává, že Apple zůstane u čtveřice modelů. Měli bychom se tak dočkat 5,4″ iPhonu mini, 6,1″ iPhonu 13 a 13 Pro a 6,7″ modelu iPhone 13 Pro Max. Nová řada by měla být spíše evolucí současných modelů a neočekáváme proto žádné radikální změny v designu či funkcích.

Apple údajně plánuje svou pozornost upřít zejména ke kamerám, které v posledních letech tvoří jedno z největších bitevních polí mezi vlajkovými smartphony. Výrazného upgradu by měly doznat zejména přístroje s přídomkem Pro. Nová by měla být ultraširokoúhlá kamera, která má díky šesti optickým členům nabídnout světelnost f/1.8. To je značný upgrade oproti současnému clonovému číslu f/2.4, kterým se pyšní modely iPhone 12 Pro a 12 Pro Max. Výsledkem by tak měly být lepší širokoúhlé snímky za horších světelných podmínek.

Moto RAZR 2021

Příští rok se téměř jistě dočkáme i nové generace ohebného RAZRu od Motoroly. Jde pořád o jednoho z mála významných zástupců tohoto form-factoru, a tak se nezdá pravděpodobné, že by výrobce tento segment hned opustil. A to přesto, že se novodobé „véčko“ téměř v ničem nemůže měřit s konkurencí od Samsungu.

Co očekávat od nového modelu, každopádně nevíme, neexistují v podstatě žádné spekulace. Můžeme tak pouze doufat, že se Motorola zaměří na nápravu chyb, kterých měl letošní RAZR nemálo.

OnePlus 9T

V posledním čtvrtletí roku 2021 bezpochyby zamíří do obchodů OnePlus 9T. Vzhledem k tomu, že ještě nevyšel ani OnePlus 9, nevíme o tomto modelu samozřejmě vůbec nic a zařazujeme ho spíše tak pro formu. Soudě dle zvyků výrobce však lze celkem bezpečně předpokládat, že novinku bude pohánět plusová verze nejvýkonnějšího Snapdragonu. To v příštím roce bude Qualcomm Snapdragon 888 Plus.

Google Pixel 6

Poslední jistotou na našem seznamu přístrojů očekávaných příští rok je Google Pixel 6. I příští podzim s vysokou pravděpodobností bude patřit představení nové řady telefonů od Googlu, které excelují především svou kamerou.

Co přesně očekávat za zlepšení, je samozřejmě trochu brzo soudit. Doufáme však, že si Google vezme příklad ze současné generace Pixel 5 a nedočkáme se poněkud rozpačitého výsledku, jímž byla předchozí řada Pixel 4.

Google by mohl zejména zkusit použít nový a větší snímač, protože dosud používaný Sony IMX363 je již čtyři roky starý díl. Google u něj setrvává, protože jde o ověřený snímač, na nějž má optimalizovány své softwarové algoritmy, za něž ostatně Pixely svým fotografickým schopnostem vděčí především. Konkurence se však v poslední době velmi zlepšila a je otázkou, jak dlouho jde konkurovat hardwarové evoluci softwarem.