Tohle bude pecka. Prohlédněte si smartphone od LG s rolovacím displejem

LG se chystá v příštím roce pod hlavičkou projektu Explorer představit vysouvací smartphone s rolovacím displejem. Korejská firma na svém kontě zatím nemá žádný smartphone s ohebným displejem, avšak rolovací displeje využívá ve svých vrcholových televizorech. Jak by mohla implementace této technologie do světa smartphonů vypadat, ukazují obrázky v patentové přihlášce, podle kterých server LetsGoDigital vytvořil rendery přibližné podoby telefonu.

Vysouvací telefon s rolovacím displejem

Zajímavé je, že LG počítá s rolováním displeje nadvakrát. V „zavřeném“ stavu by měl telefon vypadat jako běžný smartphone s mírně tlustšími rámečky, přičemž zbytek displeje by měl být uschován do levé a pravé strany. Rozpínání a smršťování telefonu by měl řešit pružinový mechanismus na obou stranách a kolejničky pro vymezení pohybu nad a pod displejem.

Uživatel za všech okolností uvidí středovou část zobrazovače, při úplném rozložení by měla být plocha displeje zhruba dvojnásobná. Otázkou je, zda bude ochrana displeje po celé ploše „měkká“, nebo bude v neohebné středové části zvýšená. LG nicméně v patentu uvádí, že by panel neměl být tolik náchylný na defekty v místě ohybu, neboť není situován pouze do jednoho místa.

Spekuluje se, že rolovací telefon od LG by mohl být představen už v březnu příštího roku.