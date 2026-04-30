TOPlist

Velký milník pro Apple Vision Pro: lékařům pomáhá s operacemi očí

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 30. 4. 18:00
4
Operace s Apple Vision Pro
  • Chytré brýle pro rozšířenou realitu Vision Pro pomáhají s operacemi šedého zákalu
  • Doktor Eric Rosenberg je využívá už od října loňského roku
  • Od té doby provedl stovky operací s pomocí Vision Pro

Možných využití chytrých brýlí pro rozšířenou realitu je poměrně hodně, ostatně s řadou z nich počítal už Microsoft, když představoval své brýle HoloLens. V praxi se nicméně střetla moderní technologie s krutou realitou a až na výjimky se nedokázala prosadit v rámci běžného používání, což je rozhodně škoda. Podobnou vizi měl pro svůj produkt také Apple, avšak jeho Vision Pro trápí především vysoká cena než neochota vývojářů a koncových zákazníků jeho zařízení využívat. To ale neznamená, že by si Vision Pro nepřipsaly zajímavé milníky.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vision Pro pomáhá zachraňovat nejdůležitější smysl

Zařízení Vision Pro od giganta z Cupertina dosáhlo dalšího milníku v oblasti lékařského využití – newyorský oční lékař se stal prvním chirurgem, který pomocí této náhlavní soupravy pro prostorové výpočty provedl operaci šedého zákalu. Doktor Eric Rosenberg ze společnosti SightMD provedl první zákrok v říjnu 2025 a od té doby provedl stovky dalších operací s využitím platformy ScopeXR, kterou spoluvyvinul pro zařízení smíšené reality od Applu. Nejedná se tak o jednorázový experiment, ale o skutečné využití v praxi.

ScopeXR přenáší živý obraz z digitálních 3D chirurgických mikroskopů přímo do zařízení Vision Pro, což chirurgovi umožňuje sledovat operační pole ve stereoskopickém 3D a zároveň na něj překrývat předoperační diagnostická data. Platforma také podporuje vzdálenou spolupráci v reálném čase, což chirurgům umožňuje virtuálně se připojit k zákrokům a vidět přesně to, co vidí operující chirurg.



Adrenalinová sportovkyně s brýlemi Apple Vision Pro (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Reklama na Vision Pro se zvrhla v katastrofu. Členka štábu za natáčení zaplatila životem

„Nyní jsme schopni přivést nejlepšího chirurga na světě do jakéhokoli operačního sálu, kdykoli a odkudkoli na světě,“ uvedl Dr. Rosenberg v tiskové zprávě společnosti. „Ať už jde o rezidenty provádějící své první operace, nebo o chirurgy čelící neočekávaným komplikacím, tato technologie zpřístupňuje odborné znalosti široké veřejnosti, a tím zachrání zrak mnoha lidem.“ Ačkoli nejsou brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro masový hit, je pozitivní vidět, že alespoň v některých oblastech usnadňují profesionálům práci, obzvláště pokud jde o medicínu.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (4)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Sluchátka CMF Clip Pro
CMF Clip Pro odhaleny: otevřená sluchátka zaujmou hravým designem a skvělou výdrží
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 19:00
0
Propagační snímek Spider-Mana a BMW
Agresivní reklama na nového Spider-Mana rozčílila majitele BMW, kritice neuniknul ani Samsung
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
0
Notebook s operačním systémem Windows 11
Skvělá zpráva pro majitele iPhonů, kteří používají Windows: univerzální schránka konečně zamíří i na PC
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
1
Sluchátka JBL Live 780NC
Soutěž: vyhrajte 3x atraktivní sluchátka JBL Live 780NC, barvu si můžete sami vybrat
Redakce
Redakce Redakce 13:30
Xbox Series X25
Univerzální Xbox? Příští generace by mohla spustit „všechny“ hry
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0

Kapitoly článku