Velký milník pro Apple Vision Pro: lékařům pomáhá s operacemi očí

- Chytré brýle pro rozšířenou realitu Vision Pro pomáhají s operacemi šedého zákalu
- Doktor Eric Rosenberg je využívá už od října loňského roku
- Od té doby provedl stovky operací s pomocí Vision Pro
Možných využití chytrých brýlí pro rozšířenou realitu je poměrně hodně, ostatně s řadou z nich počítal už Microsoft, když představoval své brýle HoloLens. V praxi se nicméně střetla moderní technologie s krutou realitou a až na výjimky se nedokázala prosadit v rámci běžného používání, což je rozhodně škoda. Podobnou vizi měl pro svůj produkt také Apple, avšak jeho Vision Pro trápí především vysoká cena než neochota vývojářů a koncových zákazníků jeho zařízení využívat. To ale neznamená, že by si Vision Pro nepřipsaly zajímavé milníky.
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Vision Pro pomáhá zachraňovat nejdůležitější smysl
Zařízení Vision Pro od giganta z Cupertina dosáhlo dalšího milníku v oblasti lékařského využití – newyorský oční lékař se stal prvním chirurgem, který pomocí této náhlavní soupravy pro prostorové výpočty provedl operaci šedého zákalu. Doktor Eric Rosenberg ze společnosti SightMD provedl první zákrok v říjnu 2025 a od té doby provedl stovky dalších operací s využitím platformy ScopeXR, kterou spoluvyvinul pro zařízení smíšené reality od Applu. Nejedná se tak o jednorázový experiment, ale o skutečné využití v praxi.
ScopeXR přenáší živý obraz z digitálních 3D chirurgických mikroskopů přímo do zařízení Vision Pro, což chirurgovi umožňuje sledovat operační pole ve stereoskopickém 3D a zároveň na něj překrývat předoperační diagnostická data. Platforma také podporuje vzdálenou spolupráci v reálném čase, což chirurgům umožňuje virtuálně se připojit k zákrokům a vidět přesně to, co vidí operující chirurg.
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„Nyní jsme schopni přivést nejlepšího chirurga na světě do jakéhokoli operačního sálu, kdykoli a odkudkoli na světě,“ uvedl Dr. Rosenberg v tiskové zprávě společnosti. „Ať už jde o rezidenty provádějící své první operace, nebo o chirurgy čelící neočekávaným komplikacím, tato technologie zpřístupňuje odborné znalosti široké veřejnosti, a tím zachrání zrak mnoha lidem.“ Ačkoli nejsou brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro masový hit, je pozitivní vidět, že alespoň v některých oblastech usnadňují profesionálům práci, obzvláště pokud jde o medicínu.