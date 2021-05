Velký iMac nabírá zpoždění, stejně jako další počítače od Applu

Na letošní jarní konferenci představil Apple hned několik zařízení, avšak v rámci počítačů měl pouze jeden zářez – 24″ iMac s procesorem M1 v celé plejádě barevných provedení. Paralelně s ním nicméně prodává 27″ iMac s procesorem od Intelu, který se svého nástupce překvapivě nedočkal. Podle informací Bloombergu byl větší iMac s procesorem M1 v plánu, ale Apple se alespoň prozatím rozhodl jeho vývoj pozastavit.

Důvod je poměrně prozaický – Apple se chce soustředit na prodeje 24″ iMacu, přičemž má obavy, že by se větší verze mohla na plánovaném úspěchu menšího sourozence přiživovat a ani jeden z počítačů by neměl až tak dobrá prodejní čísla. Je to poměrně překvapivé, neboť cílové skupiny 24″ a 27″ iMacu se příliš neprotínají, takže strategie Applu nedává moc smysl.

Jaká je současná situace s větším iMacem, prozatím není jasné. Pravděpodobnější verze než ta o kanibalizaci prodejů je ovšem ta o nedostatku některé z komponent. Právě s malou zásobou mini LED panelů se potýká chystaný MacBook Pro, který by sice jimi měl disponovat, nicméně na začátek prodeje (odhadem 4. kvartál 2021– 1. kvartál 2022) neočekávejte žádné velké zásoby, především kvůli dopadům globální pandemie na továrny v Číně a Indii. Kromě mini LED obrazovky se údajně dočkáme také 14″ a 16″ variant, MagSafe nabíječky a širší nabídky portů.

Zmínka padla také o MacBooku Air, Macu Pro a Macu mini, které by všechny měly disponovat rychlejšími procesory M1, čímž by se Apple definitivně zbavil své závislosti na čipech od Intelu. Také těchto novinek bychom se měli dočkat nejdříve v druhé polovině letošního roku, či dokonce začátkem roku příštího.