Nový iMac s procesorem M1 je rychlý jako blesk. Výsledek benchmarku je dechberoucí

O tom, že jsou nové procesory M1 z dílny Applu velmi rychlé, jsme se mohli přesvědčit už v MacBooku Air, který jej vyzkoušel jako první. První benchmarky výkonu iMacu s M1 procesorem ukázaly, že situace se opakuje – procesor od Applu je v mnoha případech rychlejší než starší modely s Intelem. Základní 21,1″ iMac s osmijádrovým procesorem, sedmijádrovou grafikou a dvěma Thunderbolt porty zaznamenal výsledek 1 729 bodů na jednom jádru a 7 459 na více jádrech.

Předchozí modely iMacu měly ve svém srdci procesory od Intelu, konkrétně Core i7-8700. V benchmarku zvládl získat 1 109 bodů na jednom jádru a na více jádrech 6 014 bodů. Ve srovnání s 21,5″ iMacem z roku 2019 je novinka s M1 čipem rychlejší o 56 procent na jednom jádru a o 24 procent na více jádrech.

Když dojde na prémiové stroje, už výkon M1 procesoru není tak oslnivý. Oproti 27″ iMacu s 10. generací čipu od Intelu s označením Comet Lake jej sice překonává ve výkonu na jedno jádro (M1 – 1 729 bodů, Intel – 1 247 bodů), nicméně při testu výkonu více jader už Intel přebírá otěže (M1 – 7 459 bodů, Intel – 9 002 bodů). Není tedy pravděpodobné, že by nový iMac s M1 procesorem nahradil dražší řešení s Intelem, nicméně Apple usilovně pracuje na výkonnějším čipu, kterému by se to podařit mohlo.