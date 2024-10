Velké plány Applu: usilovně pracuje na chytrých brýlích, AirPody vyzbrojí kamerami

Chytré brýle Apple podle novináře Marka Gurmana stále ještě nezavrhnul

Společně s nimi údajně vyvíjí také sluchátka AirPods s kamerami

Oficiálního představení bychom se ale měli dočkat až v roce 2027

V případě Applu se spekuluje nejen o nástupcích již existujících zařízení, ale velmi často také o těch zcela nových, kterými bude chtít gigant z Cupertina oslovit nové i stávající zákazníky. Mezi ty nejznámější patří například již zrušený automobil, ohebný iPhone či chytré brýle. Právě poslední zmíněné se v poslední době skloňují velmi často, především s ohledem na úspěch, jaký má Meta se svými brýlemi, jenž vytvořila ve spolupráci s Ray-Ban. Podle uznávaného novináře Marka Gurmana není tento projekt z říše sci-fi a údajně se na něm v Applu pracuje, stejně jako na sluchátkách AirPods s kamerami.

Chytré brýle ve stylu Meta Ray-Ban

Gurmanovy informace naznačují, že Apple chce využít svou multimiliardovou investici do výzkumu a vývoje Vision Pro také v jiných oblastech spotřební elektroniky. Na ráně jsou přitom chytré brýle ve stylu Meta Ray-Ban, které by mohly nabídnout některé funkce právě z velkého headsetu, společně s funkcemi vizuální inteligence, která byla oznámena společně s představením řady iPhone 16 a do brýlí by pasovala jako ulitá.

Samotné brýle údajně nemají nabídnout plnohodnotnou rozšířenou realitu, ale jsou spíše koncipovány jako klasické brýle se zabudovanými kamerami, mikrofony a reproduktory a tedy jsou svým konceptem hodně podobné počinu od Mety. Jednou z otázek zůstává také cena, neboť Meta Ray-Ban začínají na 299 dolarech (cca 8 500 Kč s daní), přičemž za lepší obroučky si můžete připlatit. I to není zrovna malá částka s ohledem na to, že lidé se zrakovou vadou ještě musí navíc zaplatit za dioptrická skla, což může takový nákup pořádně prodražit. Na kolik si bude svého počinu cenit Apple, který jej údajně plánuje na rok 2027, je prozatím záhada.

Kromě chytrých brýlí se objevila také spekulace o novém typu sluchátek AirPods. Ty by měly obsahovat kamery, i když aktuálně netušíme, k čemu by je AirPody využívaly. Nabízí se několik různých možností, včetně například detekce okolí a jejího převedení do hlasového popisu, což by především osobám se zrakovým handicapem výrazně zlepšilo kvalitu života. Co si ale Apple pro nás chystá se nicméně budeme muset nechat překvapit.