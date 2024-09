Chytré brýle od Applu? Respektovaný zdroj tvrdí, že se na nich usilovně pracuje

Uznávaný novinář Mark Gurman tvrdí, že Apple pracuje na chytrých brýlích

Ty by měly konkurovat například populárním Meta Ray-Ban

Jakou budou mít konkrétní podobu ale prozatím nevíme

Chytré brýle jsou poměrně starým konceptem, který se ovšem stále nepodařilo přetavit do smysluplného a fungujícího konceptu. Jen aby bylo jasno, řeč není o headsetech pro virtuální či smíšenou realitu, ale o klasických brýlích, které uživatelům poskytují nějaké ty informace navíc. Asi nejblíže ke komerčnímu produktu byl Google se svými brýlemi Glass, nicméně rozjet masovou výrobu a zahájit distribuci ke spotřebitelům se nakonec gigant z Mountain View neodhodlal. Žezlo tak o pár let později převzala Meta, která ve spojení s Ray-Banem vytvořila vlastní obdobu chytrých brýlí.

Dočkáme se chytrých brýlí od Applu?

Ty nicméně mají k těm od Googlu poměrně daleko, ostatně navigaci či výsledky vyhledávání vám jen tak neukáží. Na druhou stranu s nimi můžete fotit a natáčet krátká videa, což je ideální funkce pro dnešní dobu sociálních sítí a mimo jiné také přehrávat hudbu, vyřizovat telefonní hovory nebo pokládat dotazy umělé inteligenci. Oproti Google Glass mají také jednu podstatnou výhodu – dopracovaly to až na pulty obchodů. I když momentálně nemají příliš mnoho konkurence, na obzoru se rýsuje varianta, že do tohoto segmentu vstoupí samotný Apple. Ten i podle dřívějších spekulací údajně uvažuje, že vyrobí své vlastní chytré brýle.

To nyní znovu potvrzuje ve svém newsletteru PowerOn také známý novinář Mark Gurman. „Metě se v tomto odvětví daří poměrně dobře, tudíž je možné, že se Apple přidá,“ uvádí Gurman. Co prozatím nevíme, je jakým směrem se Apple vydá. Jednou z variant je vývoj a výroba vlastní obdoby Meta Ray-Ban, tedy bez funkcí spojených s rozšířenou realitou. Tím by Apple dosáhl na nižší cenu a lepší výdrž baterie. Na druhou stranu pokud by se chtěl odlišit, nezbyde mu nic jiného, než se vydat cestou chytrých brýlí ve stylu Google Glass. Konkrétnější informace se na veřejnost budou nejspíše dostávat až později, tudíž si ještě budeme muset počkat.