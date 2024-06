Headsetem Vision Pro to nekončí. Apple pracuje na chytrých brýlích

Apple údajně pokračuje ve vývoji chytrých brýlí

O nich se v minulosti už několikrát spekulovalo

Na trh by se měly dostat nejdříve v roce 2027

Chytré brýle, tak jak je například představil svého času Google, vykazovaly velký potenciál, nicméně do praxe se dostalo jen několik málo kousků různých výrobců, přičemž většina z nich ani zdaleka nenaplňovala očekávání koncových uživatelů. Do hry zkrátka musí vstoupit velký výrobce, který má potenciál produkt dotáhnout až do konce a který nemá neblahou pověst v rušení nadějných projektů podle aktuálního rozmaru. Oči technologických nadšenců se tak upíraly ke spekulacím, že by brýle pro rozšířenou realitu mohl vyrobit Apple.

Chytré brýle od Applu nejdříve v roce 2027

To se nicméně nestalo, nebo alespoň ne v podobě, jak si mnozí představovali. Apple namísto klasických chytrých brýlí představil Apple Vision Pro, což je headset pro smíšenou realitu. Jak to ale podle posledních spekulací vypadá, projekt chytrých brýlí ještě nedali v Cupertinu k ledu. Mark Gurman z Bloombergu ve svém zpravodaji Power On uvedl, že společnost Apple obnovila snahy o vývoj vlastních brýlí pro rozšířenou realitu. Novinář dodal, že by se mělo jednat o lehké brýle, které by se daly nosit celý den.

Radost ovšem není na místě, neboť Apple se do vývoje chytrých brýlí údajně příliš nežene. „Ačkoli se hovoří o datu uvedení na trh kolem roku 2027, nikdo, s kým jsem mluvil v rámci společnosti Apple, nevěří, že brýle budou hotové za několik let,“ upozornil. Každopádně to není poprvé, co slyšíme o brýlích pro rozšířenou realitu od Applu. Bloomberg o tomto produktu informoval již dříve a tvrdil, že původně měly být brýle uvedeny na trh v roce 2023 a poté v roce 2025, než se Apple zřejmě rozhodl zařízení odložit na neurčito. Jestli se dočkáme v roce 2027 není pro tuto chvíli jasné a je možné, že k uvedení nového produktu nakonec nikdy nedojde.

Mezi nejúspěšnější chytré brýle současnosti patří Ray-Ban Meta, které za přibližně 300 dolarů (cca 8500 Kč s daní) sice postrádají displej, ale zato nabízí kameru, integrované reproduktory, možnost živého streamování či podporu pro umělou inteligenci Meta AI.