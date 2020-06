Váš hovor může být monitorován. iOS 14 údajně dostane vítanou funkci

Už za necelé dva týdny bude odstartována vývojářská konference WWDC, přičemž podle posledních úniků se máme rozhodně na co těšit. Údajně se dočkáme nových redesignovaných iMaců či oznámení přechodu jablečných počítačů na vlastní ARMové procesory. V pozadí ale rozhodně nezůstanou ani novinky týkající se jablečných operačních systémů.

Nahrávání běžných i FaceTime hovorů

Nejrozšířenější platformou od Apple je jednoznačně telefonní systém iOS, který se letos přehoupne do verze 14. Upgrade mají dostat všechny telefony, které jsou schopné provozovat aktuální iOS 13. I když má nová verze přinést zvýšení spolehlivosti, rozhodně nebudeme ochuzeni o několik viditelných novinek. Podle serveru ITHome by jednou z nich měla být funkce nahrávání hovorů, a to jak telefonních, tak těch před FaceTime.

Podle uniklého screenshotu bude Apple vybízet uživatele, aby volaného na nahrávání hovoru upozornil, což je v některých zemích (včetně ČR) zákonná povinnost. Předpokládáme, že v zemích, kde je nahrávání hovorů zákonem zakázané, bude tato funkce deaktivována.

Nahrávání hovorů by mělo v letošním roce dorazit i do některých smartphonů se systémem Android.