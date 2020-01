Android by měl brzy nabídnout snadné nahrávání hovorů. Vyřeší to aktualizací

Někdy je potřeba si nahrát telefonní hovor. Ať jsou pro to jakékoliv důvody, nahrávání hovorů občas přijde vhod a je škoda, že to telefony s Androidem stále neumí v základu. To se však zřejmě brzy změní a druhou stranu při volání budete moci nahrát přímo z aplikace od Googlu. Doposud se o tuto funkci staraly aplikace třetích stran a fungují také spolehlivě. Část uživatelů však po takovém vylepšení touží už dlouho.

Před nedávnem jsme vás informovali, že Google tuto drobnou vychytávku bude implementovat do své telefonní aplikace. V posledních dnech se vývojářům z XDA podařilo objevit a zprovoznit kód funkce nahrávání hovorů. Přímo při hovoru se tak v uživatelském rozhraní objeví drobné tlačítko, které spustí rekordér a následně značí aktivní záznam. Výsledek si budete moct přehrát ihned po hovoru a nabízí se také možnost uložení.

Kvůli různým předpisům a zákonům se na obrazovce objeví notifikace, která uživatele upozorňuje, že bude odpovědný za nahrávání hovorů. Protistrana navíc uslyší výrok oznamující aktivní nahrávání. V aplikaci se sice tento kód objevil a plnému nasazení této funkce tedy nic nebrání. V Evropě se nejspíš dočkáme první implementace na telefonech Xiaomi, které mají nativní aplikaci od Google v tomto regionu používat. Následovat by měly Pixely od Googlu a připojí se zřejmě i zbytek výrobců.