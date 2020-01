Skvělá zpráva: telefonní aplikace Googlu se po letech naučí nahrávat hovory

Google údajně plánuje přidat do své telefonní aplikace novinku v podobě nahrávání telefonních hovorů. Prozrazuje to kód nalezený v nejnovější verzi s číslem 43.0.289191107, podle kterého by se mělo tlačítko objevit během spojeného hovoru.

Telefonní aplikace od Google je předinstalovaná na telefonech Google Pixel a také na smartphonech zařazených do programu Android One. V Evropě ji najdeme i na telefonech značky Xiaomi, dokonce se spekuluje, že nová funkce má být dostupná právě na nich.

Nahrávání hovorů má zajišťovat oficiální API, které by mělo být otevřené i aplikacím třetích stran. Nutno podotknout, že přítomnost této funkce v telefonní aplikaci automaticky neznamená, že si ji budeme moci užit i my; její zavedení by mohlo být v rozporu s některými zákony a nařízeními. Aplikace tak nakonec zřejmě bude muset oznamovat druhé straně, že je hovor nahráván.