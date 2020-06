Letošní Apple WWDC přinese velkou počítačovou revoluci

Už za dva týdny bude odstartována vývojářská konference Apple WWDC. Na rozdíl od minulých let se však kvůli pandemii COVID-19 odehraje pouze na webu, přitom se možná bude jednat o nejzajímavější WWDC za posledních několik let. Mark Gurman ze serveru Bloomberg prozradil, co letos můžeme od Apple očekávat.

macOS dostane podporu ARMových procesorů

Podle informací z interních zdrojů má Apple v plánu oznámit postupný přechod jablečných počítačů z procesorů od Intelu na architekturu ARM. Tuto iniciativu již Apple vyvíjí nějakou dobu pod kódovým označením Kalamata, zatím ji však oficiálně nikdy neoznámil. Pokud se tak stane na WWDC, můžeme se patrně v příštím roce těšit na první počítače Mac s vlastními procesory, které by mohly být energeticky úspornější než srovnatelně výkonné procesory od Intelu. Apple má s vývojem ARMových čipsetů velké zkušenosti, jeho čipsety Apple Ax používané v iPhonech a iPadech patří mezi nejvýkonnější mobilní čipy vůbec.

Oznámení s ročním předstihem bude mít jediný důvod – připravit na tento velký přechod vývojáře. Podobnou cestou se Apple vydal před 15 lety, kdy u svých počítačů oznámil přechod z procesorů PowerPC právě na Intel. Tehdejší šéf Apple Steve Jobs tehdy oznámil, že systém Mac OS X žije dvojí život a je na tento přechod připraven. V laboratořích Applu již nepochybně macOS na procesorech od ARM běží, zbývá jej jen představit veřejnosti a hlavně vývojářům. Ti dostanou patrně možnost vytvářet univerzální aplikace, které poběží takřka v nezměněné podobě jak na počítačích Mac, tak na tabletech iPad.