V jezeře utopila iPhone. Po dvou měsících jej funkční získala nazpět

Znáte ten pocit, když se po dlouhé době shledáte s předmětem, který jste považovali za nenávratně ztracený? Své o to ví také rodina z americké Montany. Manželé Lisa a Jake Troyerovi vzali minulé léto svou šestiletou dceru Sophii na výlet do Disney Worldu, po jehož návštěvě dívka dlouho toužila. Dovolenou jim však znepříjemnila ztráta zbrusu nového iPhonu 11, který Lise patrně vypadl z batohu do tamního jezera s názvem Seven Seas Lagoon.

Výše popsaný incident se udál v poslední den dovolené během čekání na trajekt, který odváží návštěvníky ze zábavního parku. Kvůli nedostatku času nebylo možné situaci řešit, takže Lise nezbylo než se smířit se ztrátou telefonu, v němž se mimo jiné nacházelo mnoho fotografií z výletu.

Disneyho potápěči

Před odjezdem však poskytla kontaktní informace jednomu ze zaměstnanců, který jí vysvětloval, že park zaměstnává tým potápěčů, kteří mají na starost pravidelný výlov předmětů z laguny. Pracovníci Disney Worldu se je následně snaží vrátit majitelům. Tomuto tvrzení však Lisa nepřikládala velkou váhu a nedlouho poté si koupila nový iPhone.

Návrat ztraceného iPhonu

O dva měsíce později Lisu kontaktoval její tchán s informací, že lidé ze společnosti Disney našli její telefon, navíc v plně funkčním stavu, přestože strávil dlouho dobu pod vodou. Lisa díky tomu mohla obnovit všechny zdánlivě ztracené fotografie.

Jezero Seven Seas Lagoon je hluboké přibližně 4,3 metru, lze však předpokládat, že tak nízko se telefon pravděpodobně nedostal. Otázkou také zůstává, po jaké době jej potápěči skutečně vylovili, teoreticky tak mohl strávit pod vodou pouhé jednotky dnů. To však nic nemění na tom, že se zařízení ve funkčním stavu vrátilo do rukou šťastné majitelky.