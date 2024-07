Už žádné Made in China? Prémiový iPhone se bude vyrábět v nejlidnatější zemi světa

Apple se drží svého plánu zbavit se závislosti na výrobních kapacitách v Číně

Posílit chce svou přítomnost v nejlidnatější zemi světa, Indii

V příštích několika letech chce v Indii vyrábět až čtvrtinu svých iPhonů

Dlouhá léta platila Čína za zemi, kde se vyplatí vyrábět téměř cokoli. Relativně kvalifikovaná pracovní síla zde byla k dispozici za velmi nízké náklady, což zahraničním společnostem umožňovalo mít vyšší zisky. V posledních letech ale střední třída v říši středu čím dál tím více bohatne a ani obyčejní tovární dělníci už nechtějí pracovat „za misku rýže“. To velké západní firmy staví před otázku, zda akceptovat vyšší náklady, o které si budou muset snížit zisky, nebo se stojí za to přesunout do jiné země, například do té nejlidnatější, kterou je Indie.

Apple chce v Indii vyrábět čtvrtinu všech iPhonů

Právě tímto směrem se už delší dobu poohlíží kalifornský gigant Apple. Podle nové zprávy společnosti MoneyControl se Apple chystá rozšířit své výrobní kapacity v Indii a poprvé v zemi vyrábět špičkové modely iPhonu s označením Pro. Apple zahájil výrobu iPhonů v Indii v roce 2017 s původním iPhonem SE. Od té doby postupně zvyšuje své výrobní kapacity v zemi a montuje zde modely jako iPhone 13 a iPhone 14. Výroba těchto modelů v Indii však začala až několik měsíců po jejich globálním uvedení na trh. To se změnilo s modely iPhone 15 a iPhone 15 Plus, které se v Indii vyráběly a byly k dispozici od prvního dne jejich globálního uvedení na trh.

Nyní společnost zřejmě plánuje vyrábět iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max v Indii ještě letos. Výrobu modelů iPhone 16 Pro bude řídit dlouholetý partner společnosti Apple, společnost Foxconn, ve svém závodě ve městě Sriperumbudur v indickém svazovém státě Tamilnád, který se nachází na jihovýchodě země. Toto město je pro velké společnosti velmi atraktivní, ostatně své výrobní závody zde mají například BMW, Lenovo, Dell nebo Ford.

Tento krok je součástí širší strategie společnosti Apple, jejímž cílem je diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec, odklonit se od závislosti na Číně a posílit výrobní kapacity v Indii. Firma údajně hodlá na indickém subkontinentu v příštích několika letech vyrábět čtvrtinu všech svých iPhonů (oproti současným 14 %). Apple investuje do výroby velké prostředky, aby uspokojil očekávanou vysokou poptávku po řadě iPhone 16. V roce 2024 plánuje vyrobit 90 milionů kusů, což představuje 10% nárůst oproti loňským modelům iPhone 15.