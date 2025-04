Už stačilo, Elone, vzkazuje OpenAI. Na nejbohatšího člověka podává žalobu

Miliardář Elon Musk umí být pořádně umíněný, obzvláště když něco opravdu chce. Své by o tom mohla vyprávět společnost OpenAI, která stojí za populární umělou inteligencí ChatGPT, která stála u zrodu současné popularity AI v technologickém světě.

Musk se totiž delší dobu snaží podrývat OpenAI seč mu síly stačí, nicméně nyní to vypadá, že firmě konečně došla trpělivost a podává na nejbohatšího muže planety žalobu. „Elonovy neustálé akce proti nám jsou jen zlomyslnou taktikou, jak zpomalit OpenAI a převzít kontrolu nad předními inovacemi v oblasti umělé inteligence pro svůj osobní prospěch,“ uvádí společnost v příspěvku na sociální síti X.

V žalobě právníci společnosti OpenAI uvádí, že Muskovy neustálé útoky na OpenAI, které nedávno vyvrcholily falešnou nabídkou na převzetí, jejímž cílem bylo narušit budoucnost OpenAI, musí skončit. Muskovi by podle právníků měl soud zakázat další nezákonné a nekalé jednání, přičemž by miliardář měl by nést odpovědnost za škody, které již způsobil.

Samotný Musk, který patřil k původnímu zakladatelskému týmu OpenAI, podal na jaře loňského žalobu právě na OpenAI a uvedl, že chce společnost donutit, aby se vrátila ke svému poslání vyvíjet umělou inteligenci ve prospěch lidstva a nehledala cesty k zisku.

Elon’s nonstop actions against us are just bad-faith tactics to slow down OpenAI and seize control of the leading AI innovations for his personal benefit. Today, we counter-sued to stop him.

— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) April 9, 2025