Unikátní funkce Galaxy AI? Ani omylem, tuhle vychytávku dostanou i ostatní

Začíná to vypadá, že některé funkce Galaxy AI vůbec nebudou exkluzivní pro Samsung

Ukázkou je vyhledávání všude v systému pomocí umělé inteligence Circle to Search

Funkci spustí na konci ledna i Pixel 8 a dost možná i další telefony jiných značek

Samsung představil u nové generace vlajkových telefonů Galaxy S24 speciální funkce Galaxy AI, mezi nimi i Circle to Search (označ a vyhledej). Možná vám přijde, že funkce vychází z již dávno prosperující aplikace Google Lens. Je to tak, co víc, Samsung telefony na funkci nemají žádnou exkluzivitu. Takže se co nevidět objeví u konkurence, jak potvrdil sám Google.

Funkce Samsungu, nebo spíš Googlu?

Nápad je to dobrý. Samsung dostal stran Googlu možnost představit funkci Circle to Search jako první, krásně to zapadlo do konceptu modelu S24 Ultra, který disponuje integrovaným stylusem (přestože funkce je dostupná i na modely S24 a S24+). Jak se ale ukázalo, Samsung nám neříkal celou pravdu.

Co vlastně umí Circle to Search? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem nebo stylusem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu. Je přitom jedno, zda označujete obrázek na webu, či ve své galerii. Vyhledávač vám pak nabídne k objektu na obrázku informace, případně možnost si jej rovnou zakoupit.

Funkce není žádným způsobem exkluzivní pro řadu Galaxy S24, ani pro jiné telefony Samsung s nadstavbou One UI. Krátce po konferenci Unpacked totiž Google na svém webu potvrdil, že funkce Circle to Search, vycházející z Google Lens, zamíří i do dalších telefonů. A to dokonce již na konci tohoto měsíce, samotné produkty Samsung tak nedrží ani tu nejmenší exkluzivitu.

„Funkce Circle to Search se spouští 31. ledna na vybraných prémiových smartphonech se systémem Android včetně Pixel 8 a Pixel 8 Pro ve všech jazycích a lokalitách, kde jsou k dispozici,“ stojí na webu amerického výrobce. Uvedené Pixely 8 a 8 Pro tak dostanou funkci ve stejnou chvíli, jako Galaxy S24. Celá řada totiž vstupuje do prodeje právě 31. ledna 2024.

Navíc Google svým prohlášením implikuje, že funkce může dorazit i do dalších „prémiových smartphonů se systémem Android“. Na konci ledna plánuje své novinky představit Honor, do Česka také zamíří vlajková loď Vivo X100 Pro. Funkci Circle to Search navázanou na Android 14 můžeme zřejmě očekávat i u těchto telefonů. Nemluvě o Xiaomi 14, které se do Evropy podívá na přelomu února a března.