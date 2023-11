Umělý mozek se učí za pochodu a poznává ručně psaná čísla

Výzkumníci vytvořili nový umělý mozek

Funguje jako ten lidský

Umí se učit „za pochodu,“ pozná čísla nebo si je pamatuje

Vědci vytvořili nový typ umělého mozku, který se dokáže učit a zapamatovávat si věci za pochodu, stejně jako to dělají lidé. To by mohlo vést k inovativnějším a ekologičtějším strojům, které si poradí se složitými a měnícími se daty v reálném světě. Výzkum, zveřejněný v časopise Nature Communications, je společným dílem odborníků ze Sydneyské univerzity a Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Umělý mozek je tvořen nanovodičovými sítěmi, malými drátky miliardkrát menšími než jeden metr. Tyto drátky vytvářejí náhodné obrazce, které vypadají jako ze hry Mikádo a fungují jako neuronové sítě v našem mozku.

Funguje jako ten lidský

Mohou se učit a pamatovat si pomocí jednoduchých pravidel, která mění elektrický odpor v místech, kde se drátky kříží. Tomu se říká „přepínání odporové paměti,“ ke kterému dochází, když se kabely stávají více nebo méně vodivými v závislosti na elektrických signálech, jež dostávají. Podobným způsobem spolu komunikují naše mozkové buňky, neurony, prostřednictvím synapsií.

Výzkumníci testovali nanodrátové sítě na dvou úlohách: rozpoznávání a zapamatování obrázků a vybavování sekvencí čísel. K reprezentaci obrázků a čísel používali elektrické impulsy, přičemž se inspirovali tím, jak s informacemi pracuje náš mozek.

Vedoucí výzkumného týmu, profesorka Zdenka Kuncic, vysvětlila, že zapamatování sekvence čísel je jako zapamatování telefonního čísla. Sítě si rovněž vedly dobře při rozpoznávání obrázků z databáze 70 000 ručně psaných číslic, což je běžná úloha pro strojové učení.

Nemá problém přijímat stále nová data

V jejím předchozím výzkumu si tyto sítě dokázaly zapamatovat pouze jednoduché úkoly, kdežto jejich nejnovější verze nemá problém ani s dynamickými daty, která při přicházejí online. Podle ní se jedná o významný pokrok, protože dříve bylo obtížné provádět učení s velkými a měnícími se soubory dat.

Obvyklý způsob strojového učení spočíval v tom, že se data nejprve uložila a pak se na nich trénoval model, ale to spotřebovávalo příliš mnoho energie pro praktické použití.Nový přístup však umožnil nanovodičovým sítím učit se a pamatovat si „za pochodu,“ jeden datový bod po druhém, aniž by je ukládaly nebo spotřebovávaly příliš mnoho energie.

Podle Ruomina Zhu, doktoranda ze Sydneyské univerzity, má online učení i další výhody. Pokud by prý data přicházela nepřetržitě, například ze senzorů, strojové učení založené na umělých neuronových sítích by muselo být schopno se přizpůsobovat v reálném čase, což nyní neumí.