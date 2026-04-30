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Ukrajina, ne Palestina. Canva uživatelům cenzuruje grafické výtvory

Jakub Fišer
Jakub Fišer 30. 4. 6:30
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Canva a cenzura Palestiny ve prospěch Ukrajiny
  • Aplikace Canva údajně bez dovolení cenzuruje či předělává grafické návrhy uživatelů
  • Na sociálních sítích se objevily záběry, jak bez kontextu přepisuje „Palestinu“ na „Ukrajinu“

Australská aplikace Canva pro jednoduché grafické návrhy čelí obří kontroverzi za přímou cenzuru uživatelských děl. Smršť se na Canvu snesla poté, co jedna uživatelka na sociálních sítích zveřejnila záběry, kterak jí funkce automatického převodu na vrstvy mění kontext obrázků z podpory „Palestiny“ na „Ukrajinu“. Aplikace to nejspíš vyhodnotila jako překlep, nicméně to zásadně mění celé vyznění.

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Canva cenzuruje Palestinu

Uživatelka, která na sociálních sítích vystupuje jako @ros_ie9, sdílela příspěvek, ve kterém se nejprve domnívala, že aplikace tuto razantní úpravu provedla omylem. Její grafiku sice Canva ponechala bez úpravy, ale slogan pod obrázkem „Kočky pro Palestinu“ upravila na „Kočky pro Ukrajinu“.

Konsternovaná uživatelka provedla úpravy ještě jednou, na více různých grafických výtvorech, v každém z případů však došlo k nahrazení „Ukrajiny“ za „Palestinu“. U sloganů obsahujících slovo „Gaza“, tedy město ležící v Pásmu Gazy, k podobné záměně nedošlo.

Vedení se omluvilo, kontroverze zůstala

Za touto nevhodnou „korekturou“ má být funkce Magic Layers, která umí pomocí umělé inteligence ploché obrázky či předem připravené návrhy od ostatních tvůrců převést do vrstev, díky čemuž se snadněji upravují. V žádném případě ale není v popisu funkce měnit grafiku či text v obrázcích.

„Zjistili jsme problém s naší funkcí Magic Layers a okamžitě jsme se pustili do jeho vyšetřování a opravy. Takováto hlášení bereme velmi vážně a zavádíme další kontrolní mechanismy, abychom podobným situacím v budoucnu předešli. Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které tím mohly vzniknout,“ uvedla pro The Verge tisková mluvčí.



Člověk používající chytrý telefon s nástrojem Canva



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Kontroverzní cenzurování grafických návrhů tímto konkrétním způsobem působí zvláštně zejména kvůli tomu, že Canva byla již v minulosti kritizovaná za zdrženlivost v jasném vymezení se proti válce na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022. Canva tehdy i přes volání uživatelů nezablokovala uživatelům z Ruska bezplatný přístup ke svým službám. Ta reagovala tím, že uživatelům v zemi znemožnila prémiové funkce, nicméně bezplatné funkce zachovala, aby podpořila protiválečné tendence více než 1,4 milionů uživatelů v Rusku.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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