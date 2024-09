Canva radikálně zdražuje své AI nástroje, zaplatíte o 300 procent více

Grafický online nástroj Canva v tichosti zdražil své předplatné Teams

V některých případech se jedná o zvýšení ceny až o 300 procent

Ostatních předplatných Pro a Enterprise se nárůst ceny prozatím netýká

Umělá inteligence je v současné době slovní spojení, které chtě nechtě musí většina produktů a služeb přijmout za své. Nemít u něj totiž napsanou dvojici písmen AI znamená, že se připravujete o potenciální zisk, byť má vaše řešení do generativní umělé inteligence pořádně daleko. Své by o tom mohl mluvit online nástroj Canva, který poskytuje své služby především grafikům, a to ať těm amatérským, tak i profesionálním. Právě v grafice se v současné době generativní umělá inteligence uplatňuje poměrně hodně a Canva v tomto ohledu rozhodně není pozadu.

Canva se zdražování rozhodně nebojí

A nutno podotknout, že si Canva nechá za své AI funkce pořádně zaplatit. Zákazníci Canva Teams, předplatného pro firmy, které podporuje přidání více uživatelů, mohou v některých případech očekávat zvýšení cen o více než 300 procent. Společnost odůvodňuje toto navýšení přidanou hodnotou, kterou platformě dodaly nástroje generativní umělé inteligence. V USA někteří uživatelé hlásí zvýšení předplatného ze 120 dolarů ročně (cca 3300 Kč s daní) pro pět uživatelů na 500 dolarů ročně (cca 13 600 Kč s daní). V Austrálii podle Information Age zůstává výše předplatného 40 australských dolarů (asi 740 Kč s daní), avšak nyní už neplatí pro pět uživatelů, ale platí se za každého člena.

„Naše sada produktů se v posledních několika letech výrazně rozrostla o nové produkty, jako je Visual Suite a Magic Studio,“ uvedla Louisa Green v prohlášení pro server The Verge. Canva v posledních několika letech vydala řadu AI funkcí, například generátor textů na obrázky Magic Media a nástroj pro rozšíření pozadí Magic Expand. Díky těmto doplňkům se platforma notně rozrostla co se týče poskytovaných funkcí.

Zatímco v minulosti Canva podobné změny cen oznamovala veřejně, poslední zvýšení cen bylo zřejmě oznámeno výhradně prostřednictvím e-mailů přímo zákazníkům. Pokud jde o předplatitele variant Pro a Enterprise, tak těch se alespoň prozatím zvýšení cen nejspíše nijak nedotkne. Část zákazníků nicméně jistě toto zvýšení cen donutí přehodnotit, zda nepřejdou ke konkurenčnímu řešení od Adobe.