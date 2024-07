Masivní sázka Adobe na AI: Photoshop dostane zásadní funkce, které využije každý

Adobe s přidáváním AI funkcí nepřestává, teď rozšiřuje možnosti i ve Photoshopu

Firma si od toho slibuje urychlení každodenních kreativních procesů svých uživatelů

Adobe ani nic jiného nezbývá, na paty jim šlape například přístupná a oblíbená Canva

Asi v současné době nenajdete velkou službu, která by se do své nabídky nesnažila integrovat alespoň nějaké nástroje umělé inteligence. Adobe to udělal už nedávno a teď se hlásí o slovo znova, s další náloží AI funkcí.

Illustrator i Photoshop v novém

Adobe totiž oznámil velké aktualizace svých dvou pravděpodobně nejznámějších a nejdůležitějších programů, Illustratoru a Photoshopu. Novinky stojí na umělé inteligenci a Adobe si od nich slibuje zefektivnění tvůrčích pracovních postupů jejich uživatelů.

Poměrně výrazným přírůstkem do Illustratoru je funkce Generative Shape Fill, která umožňuje vytvářet detailní vektorový obsah v rámci tvarů pomocí pouhých textových pokynů. Generative Shape Fill může čerpat inspiraci také z existujících prvků v dokumentu, přičemž veškerý generovaný obsah je navíc ještě plně vektorizovaný pro snadné úpravy.

Firefly přikládá ruku k dílu

Photoshop pak získává nové nástroje s podporou umělé inteligence, jmenovitě Selective Brush Tool a Adjustment Brush Tool, které slouží k automatizaci opakujících se úloh. Photoshop pak nově také obsahuje nejnovější verzi už docela dobře známého Adobe Firefly, který zase slouží pro tvorbu vizuálního obsahu generovaného umělou inteligencí. A jakkoliv obecně vzato nedosahuje Firefly takových robustních kvalit jako Midjourney, jde pořád o skvělý a užitečný nástroj.

Illustrator pak získává ještě jednu užitečnou funkci jménem Mockup, která zase uživatelům umožní vizualizovat jejich návrhy na reálných objektech, jako je například oblečení modela, nebo obal produktu. Software totiž dokáže nově automaticky upravit ilustraci tak, aby odpovídala rozměrům a perspektivě objektu.

Velice šikovně zní i detekce písma z vektorů nebo obrázků, která zase umožňuje jeho snadné úpravy nebo výměnu, zatímco funkce Text to Pattern pomůže s vytvářením upravitelných návrhů pozadí.

AI pro všechny

Adobe tak nespí na vavřínech a snaží se do svých letitých nástrojů nacpat co nejvíc nástrojů umělé inteligence. Ostatně na vavřínech ani spát nemůže, neboť na záda jí dýchá minimálně ambiciózní, populární a taktéž AI funkcemi prošpikovaná Canva.

Od nových funkcí a vylepšení si Adobe slibuje především urychlení každodenních kreativních pracovních postupů s tím, že uživatelé by měli mít díky novým nástrojům ještě více kontroly nad svou tvorbou.