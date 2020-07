„UFO na tyči“ se bude natáčet za signálem. Zkušební testování Starlinku se blíží

SpaceX v poslední době nezahálí, a kromě startů pro zákazníky na oběžnou dráhu také vynáší šedesátikusové zásilky svých satelitů Starlink. Ve vesmíru už jich je 540, což je sice jen zlomek z plánovaného celkového počtu 12 000 (který navíc může být navýšen o dalších 30 tisíc), ovšem pro „počáteční provozní schopnosti“ by jich dle Muska mělo stačit jen 400, a 800 už nabídne „významné provozní schopnosti“. Není tak divu, že se stále více mluví o začátku testování projektu. Resp. otevřeném testování, zaměstnanci již Starlink používají nyní.

Beta program by měl být spuštěn koncem léta. Redditor /u/Bubby4j našel na webu SpaceX skryté stránky, které obsahují bližší informace, a především pak podobu uživatelských terminálů nutných pro příjem signálu.

Začněme podobou terminálu, která se SpaceX opravdu povedla. Elon Musk v minulosti terminál nazval „UFO na tyči“, a přístroj tak skutečně vypadá. To jsme nicméně věděli už z dříve uniklých snímků prototypu zařízení. Současné fotografie však zachycují téměř finální podobu terminálu, byť k drobným změnám došlo.

Starlink terminal has motors to self-orient for optimal view angle. No expert installer required. Just plug in & give it a clear view of the sky. Can be in garden, on roof, table, pretty much anywhere, so long as it has a wide view of the sky.

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2020