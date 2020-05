Muskova SpaceX přepisuje historii: první astronauti odstartovali k ISS

Dnes – 30. května, přesně ve 21:22 našeho času – úspěšně odstartovala ze startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska raketa Falcon 9 s vesmírnou lodí Crew Dragon, v níž poprvé v historii letí také dvojice astronautů. Douglas Hurley a Robert Behnken se po téměř devíti letech stali prvními lidmi, kteří do vesmíru odstartovali z USA.

Živý přenos

Doug Hurley přitom byl i na palubě posledního raketoplánu, který v roce 2011 letěl k ISS. Jeho dnešní přítomnost tak symbolicky spojuje minulost a současnost amerického vesmírného programu. Historický význam má i místo startu. Z rampy 39A startovalo už Apollo 11 mířící na Měsíc, a posloužila také pro první a o 30 let později pak i poslední start raketoplánu programu Space Shuttle.

Dnešní start představuje důležitý milník nejen pro NASA, která se konečně zbavila závislosti na ruských raketách Sojuz, ale také pro SpaceX. Společnost známého vizionáře Muska se totiž stala první soukromou firmou, která vyslala pilotovanou loď k ISS. Když se konal let posledního raketoplánu Space Shuttle, SpaceX přitom zdaleka nebyla v pozici, kdy by mohla na něco podobného reálně pomýšlet.

To nepřímo potvrdili na nedávné tiskové konferenci i oba astronauti. Na dotaz uvedli, že při svém vstupu do NASA sice snili o tom, že by jednou mohli být u testů nové lodi, ale tehdy se to jevilo jako vysoce nepravděpodobné. Roky těžké práce, testů, a nalézání odvážných řešení ale přinesly své ovoce.

Historický start

V době vydání tohoto článku astronauti stále letí k ISS, je tak trochu předčasné hodnotit úspěch mise jako takové. Samotný start se nicméně povedl na jedničku, byť až na druhý pokus. Původní čtvrteční datum totiž pokazilo špatné počasí. Přibližně 2,5 minuty po rádiovém oznámení „liftoff !“ se bez problémů odpojil první stupeň Falconu 9 a zamířil zpátky na Zem.

První stupeň následně přistál na speciální lodi Of Course I Still Love You. Záběry automatického přistání rakety na autonomní lodi jsme již měli možnost vidět několikrát, vždy však jde o fascinující podívanou. A hlavně podívanou, která je připomínkou toho, proč ještě před pár lety víceméně neznámá SpaceX dnes slaví tento úspěch. Opětovné využívání jednotlivých komponentů raket totiž SpaceX umožňuje snížit cenu za lety a zefektivnit tak celý proces opakovaných letů, s nimiž má firma velké plány.

Vraťme se ale ještě na chvíli zpátky do vesmíru. Zde jen několik vteřin po odpojení prvního stupně došlo k zažehnutí motoru druhého stupně, který běžel přibližně šest minut. Poté se odpojil i druhý stupeň. Od té doby Crew Dragon pokračuje k ISS zcela sám.

V případě první (nákladní) verze lodi Dragon by v tuto chvíli ještě došlo k vysunutí solárních panelů. Ty jsou ale u této druhé (první osobní) verze integrované do servisního modulu a tento krok tedy odpadá.

Tak trochu jiný let

Celá mise Demo-2 je nicméně unikátní i v mnoha jiných ohledech. Posádka kupříkladu poprvé nevyužila k asi 20minutové jízdě k raketě dodávku či obytný přívěs „astrovan“, ale osobní elektromobil. Nikoho asi nepřekvapí, že šlo o Teslu, konkrétně Model X. Za Teslou, stejně jako za SpaceX, stojí Elon Musk a je jasné, že si nemohl tuto jedinečnou marketingovou příležitost nechat ujít.

Zajímavé však je, že posádka při nasedání do Tesly nevěděla, na jak dlouhou dobu odjíždí. Nevěděla to ani necelé dvě hodiny před startem, kdy je personál uzavřel v Crew Dragonu. A neví to ani teď, když je čeká přibližně 19hodinový let k ISS. Doba pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici totiž ještě nebyla rozhodnuta.

Poměrně netradiční jsou i okolnosti, od nichž se bude doba pobytu odvíjet. Předpokládá se, že půjde o 30 až 119 dní. Kolik přesně, však bude záležet například na tom, jak se bude lodi Crew Dragon ve vesmíru „dařit“. Jde totiž přece jen o testovací misi a ani Crew Dragon ještě není ve zcela finální podobě – v „ostré“ verzi totiž bude schopen ve vesmíru trávit minimálně 210 dní. S tím souvisí i další ukazatel, který určí dobu pobytu. A to sice to, jak rychle se SpaceX podaří připravit další loď Crew Dragon, tentokrát pro první „ostrý let“ Crew-1 se čtveřicí astronautů.

Co bude dál?

Dalším ostře sledovaným dílkem do skládačky úspěchu mise Crew Dragon Demo-2 je pochopitelně spojení s ISS. To bylo již bez lidí otestováno loni a mělo by tak proběhnout bez problémů, o výsledku se samozřejmě dočtete.

Následovat bude již zmiňovaný neurčitě dlouhý pobyt astronautů na ISS a následně let zpátky na Zem. Ten by měl trvat asi dva dny. Těsně před vstupem do atmosféry Crew Dragon „odstřelí“ svůj servisní modul obsahující tou dobou již nepotřebné vybavení, a s takto odkrytým termálním štítem zažehne motory. Ty Crew Dragon z oběžné dráhy nasměrují do zemské atmosféry, do níž vstoupí rychlostí asi 27 000 km/h.

Po této ohnivé a kritické fázi letu Crew Dragon rozbalí nejprve dvojici pomocných, a poté čtveřici hlavních pečlivě otestovaných padáků Mark 3, které loď zpomalí pro měkký dopad na hladinu Atlantského oceánu. Dopad by měl proběhnout u pobřeží Floridy, kde bude na posádku už čekat loď SpaceX GO Navigator se záchranným týmem.

Pokud nenastane žádná neočekávaná situace, posádku i s Crew Dragonem by na mys Canaveral měla dopravit přímo loď GO Navigator. Převoz by měl trvat asi hodinu. V případě potřeby ale může na lodi přistát i vrtulník a zajistit rychlejší transport na pevninu. V následujících dnech NASA vyhodnotí veškerá data o misi a udělí SpaceX povolení k provozování pravidelných letů s jejich astronauty, čímž se začne psát zcela nová éra. O průběhu historické mise vás budeme informovat.