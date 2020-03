NASA potvrzuje: Crew Dragon s lidmi poletí v květnu, nedávné problémy start neohrozí

NASA vydala oficiální aktualizaci stavu programu Commercial Crew, jehož cílem je začít vynášet astronauty do vesmíru na palubě lodí soukromých společností a zbavit se tak závislosti na ruských raketách Sojuz. Podle nejnovějších informací NASA stále očekává, že by první let s posádkou měl proběhnout v druhé polovině května.

Vyjádření bylo poměrně napjatě očekávané. SpaceX totiž v posledním měsíci zaznamenal dva menší problémy, které potenciálně harmonogram programu mohly ohrozit. Právě společnost Elona Muska totiž bude tou, která má v květnu let uskutečnit.

Problémy s padákem… nebo ne?

Počátkem týdne se objevila zpráva, že došlo k problému při testování přistávacích padáků modulu Crew Dragon, v němž budou astronauti sedět. To by pochopitelně byl poměrně významný problém. Pochyby o bezpečnosti posádky by start téměř jistě zpozdily.

Naštěstí je však z vyjádření NASA patrné, že k poruše padáků nedošlo. K incidentu došlo 24. března při testu přistávání. Ten probíhá tak, že se nefunkční model Crew Dragonu vynese vrtulníkem do vzduchu, kde je odhozen. Jeho pád pak zbrzdí právě testované padáky.

Pilot vrtulníku však prý tentokrát dospěl k závěru, že se model lodi chová příliš nestabilně a svým pohybem ohrožuje i stabilitu helikoptéry. Z bezpečnostních důvodů tak raději testovací Crew Dragon odhodil. Stalo se tak však v relativně malé výšce, na což systémy vystřelování padáků nebyly nastaveny a nedošlo tak k jejich vystřelení.

Ztráta testovací lodi je sice podle NASA vždy nežádoucí, nicméně nemá souvislost se samotnými padáky. NASA tak nyní ve spolupráci se SpaceX bude pokračovat ve vyhodnocování dat a provádění dalších testů, plánovaný termín však zůstává stejný.

A to i přesto, že 18. března došlo ještě k jednomu problému, tentokrát s raketou Falcon 9. Jeden z motorů rakety vynášející do kosmu další zásilku satelitů Starlink vypnul příliš brzo. Na misi to nicméně nakonec žádný efekt nemělo a byla úspěšná. Vzhledem k tomu, že Falcon 9 má vynášet i Crew Dragon, řeší NASA i tento incident, opět však bez dopadů na harmonogram.

A datum startu podle všeho nenaruší ani v USA se právě stupňující epidemie koronaviru. NASA sice přijmula určitá opatření, ale efekt na program není zatím předpokládán.