Dovolená na ISS již příští rok? SpaceX a Axiom vám za miliardu prodají letenku

Turistické lety na ISS by mohly začít probíhat již příští rok. Umožnit to má nově uzavřené partnerství mezi texaskou firmou Axiom a SpaceX. Kdy přesně se první let uskuteční není jisté, mělo by však jít zřejmě o druhou polovinu příštího roku.

Vzhledem k tomu, že turisté mají být na ISS dopravování na palubě Crew Dragonu, termín do značné míry záleží právě na dodržování harmonogramu tohoto projektu. První kosmonauti z NASA by měli v Crew Dragonu absolvovat let již mezi dubnem a červnem tohoto roku.

ISS jako turistická destinace

NASA minulý rok rozhodla, že na ISS umožní ve větším měřítku létat právě soukromým zájemcům. Není bez zajímavosti, že firmou, kterou NASA pro stavbu nového komerčního modulu ISS vybrala, je právě Axiom.

Turistické lety by měly podle Axiomu trvat 10 dní, přičemž dva jsou vyhrazeny na transport na ISS a pak zase zpět. Posádku mohou tvořit až tři klienti, které bude doplňovat jeden pracovník Axiomu. Ten se bude na ISS starat o to, aby turisté nebyli na obtíž astronautům a zřejmě jim bude zajišťovat program.

Ani jedna z kooperujících společností zatím neoznámila aktuální cenu. Axiom však podle The New York Times v minulosti mluvil o ceně 55 milionů dolarů (1,2 mld. Kč) za „letenku“. NASA pak má podle informací z roku 2019 inkasovat 35 000 USD (784 tisíc Kč) za astronauta a noc.

Oznámenou spolupráci lze vnímat jako první krok k naplnění plánu americké vlády, která by po roce 2024 chtěla ISS alespoň částečně privatizovat. Role ISS se tak má postupně proměnit z čistě vědecké základny na více multifunkční objekt.