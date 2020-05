Americká armáda bude používat Starlink, se SpaceX uzavřela tříletou smlouvu

Společnost SpaceX už nějakou dobu vypouští do vesmíru po desítkách satelity systému Starlink. Celkem by jich mělo ve finální fázi být několik tisíc a měly by zajistit po celé Zemi rychlý satelitní internet s nízkou odezvou. Projekt má své odpůrce, neboť satelity jsou nějakou dobu po vypuštění velmi jasné a mohou bránit astronomickému pozorování. Existují také obavy z přílišného „zahuštění“ okolí Země množstvím satelitů, jejichž počet je skutečně bezprecedentní.

SpaceX má nicméně na vše povolení od úřadů a nyní se jí dostalo i silného zastánce. Muskova firma 20. května podepsala tříletou smlouvu s americkou armádou, která v následujících letech systém chce otestovat pro své účely. Pokud se osvědčí, armáda by jím ráda doplnila či nahradila současné nedostatečné způsoby komunikace.

Nedostatek konektivity pro armádu

Americká armáda v současnosti pro nejrůznější komunikaci v poli používá geostacionární satelity. Ke spojení s nimi ale potřebuje velké paraboly umístěné na automobilech či přívěsech k nim, což není příliš mobilní řešení. Kapacita této komunikace prý navíc neodpovídá současným potřebám armády. Joseph Welch, zástupce velícího důstojníka pro taktickou komunikaci, řízení a velení tuto situaci přirovnává k nápojovému brčku s omezeným průtokem. Kvůli tomu mají prý různé formace v akci omezené schopnosti satelitní komunikace.

Starlink by oproti tomu měl nabídnout gigabitové připojení s odezvou asi 25 ms, navíc dostupné v podstatě z jakéhokoliv místa na Zemi a bez nutnosti rozměrné paraboly. To je pro armádu pochopitelně velmi zajímavé. Armáda smlouvu podepsala, aby mohla posoudit „možnosti použití pokročilých komerčních komunikačních satelitů a terminálů pro komunikaci s nimi“.

Jednou z otázek, s kterou se armáda bude muset při vyhodnocování tříletého testu potýkat, je také finanční náročnost. Pokud by se totiž rozhodli začít Starlink používat jako hlavní komunikační kanál, znamenalo by to nutnost vybavit bojové jednotky novými terminály pro komunikaci, uzpůsobit používaný software a podobně. A to by rozhodně nebylo levné. Na druhou stranu, v USA nebývá zvykem na armádě šetřit.

Ať už ale dopadne kontrakt jakkoliv, výhoda pro SpaceX je neoddiskutovatelná. Takto významný zájemce zřejmě bezpečně odradí jakékoliv pokusy projektu zabránit, a navíc bude firmu motivovat uvést systém do provozuschopného stavu co nejdříve. Ze smlouvy by tak nepřímo mohl s trochou nadsázky benefitovat celý svět.