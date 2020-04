Noční oblohu brázdí „vláčky“ satelitů Starlink. Poradíme vám, jak je sledovat

Jak možná víte, v roce 2018 získala americká společnost SpaceX Elona Muska od úřadů povolení začít budovat ambiciózní systém Starlink. Jde o satelitní internet, který by měl díky konstelaci tisíců malých satelitů pokrýt celou Zemi kvalitním internetem. Dosahovat by měl rychlosti až 1 Gb/s a latence by neměla překročit 35 ms.

Rakety Falcon 9 startují s 60 kusovými zásilkami satelitů pravidelně a ve vesmíru jich je aktuálně 420. SpaceX disponuje povolením na vypuštění 12 000 satelitů, do konce letošního roku by jich mělo být přes tisíc. V budoucnu by ale mohla přijít další fáze zahrnující vypuštění dalších 30 tisíc satelitů pro další zdokonalení systému.

„Vláčky“ satelitů: zajímavost, nebo hrozba pro astronomy?

Projekt, jehož neveřejné beta testování by mělo začít již za čtvrt roku, má každopádně jeden vedlejší efekt. Tím je fakt, že satelity jsou nějakou dobu po vypuštění na noční obloze vidět jako řady za sebou se pohybujících jasných světelných bodů. Pokud chcete tyto „vláčky“ pozorovat, stačí se podívat na web Find Starlink nebo stáhnout stejnojmennou aplikaci.

V ní si rychle nastavíte vaši lokaci a následně už můžete prohlížet rozpis nejbližších pozorovatelných průletů ve vaší oblasti. Aplikace vám dává instrukce, jakým směrem se dívat. A pokud se bojíte, že byste na průlet zapomněli, je možné si nastavit i připomenutí. Aplikace vám tak dá 30 min předem vědět, že je čas odebrat se na vhodné místo pro pozorování.

Podívaná je to nepochybně zajímavá, někteří astronomové ale už tak nadšeni nejsou. Obávají se, že jasné satelity budou rušit pozorování různých kosmických objektů. To by ale nemělo hrozit. Satelity jsou takto výrazně viditelné pouze do té doby, než zaujmou svou finální orbitu.

Především pak ale SpaceX pracuje na tom, jak snížit jejich odrazivost. Prototypové řešení již bylo vyzkoušeno, do budoucna se počítá s tím, že budou mít všechny satelity „sluneční clonu“ ze speciální pěny. V žádném případě tak není na místě se obávat, že během pár let noční oblohu zakryjí desetitisíce satelitů s logem SpaceX.