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Ubisoft snížil ceny her na historické minimum! Nového Prince z Persie pořídíte za pár korun

Marek Bartík
Marek Bartík 6. 7. 7:00
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Prince Of Persia The Lost Crown

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  • Ubisoft zahájil velký letní výprodej, řada titulů zlevnila na pouhé desítky korun
  • Díky kuponu „PROMO20“ pořídíte za historicky nejnižší cenu třeba Prince of Persia: The Lost Crown či Far Cry 4
  • Slevová akce platí na téměř kompletní katalog francouzského vydavatele a potrvá až do 23. července

Společnost Ubisoft spustila ve svém digitálním obchodě velký letní výprodej, během kterého si můžete s velkorysou slevou pořídit většinu titulů z bohatého katalogu francouzského herního vydavatele. To ale není všechno, Horste, nabízí se jedna z nesmrtelných hlášek slavného mága telemarketingu. Pokud při placení zadáte kód PROMO20, získáte na celou objednávku ještě dodatečnou 20% slevu. A to se vyplatí…

Historicky nejnižší ceny

Po započtení slevy z kuponu se cena vybraných her dostává na historické minimum. Týká se to i dvou posledních přírůstků do ikonické série Prince of Persia. Řeč je o povedených plošinovkách The Lost Crown z roku 2024 a The Rogue Prince of Persia z roku 2025. První jmenovaná patří k oceňovaným zástupcům žánru metroidvania, zatímco druhá přináší prvky znovuhratelnosti, které jsou vlastní žánru roguelite.

Každou z těchto dvou her pořídíte shodně za 7,20 eur (cca 170 korun). Pokud byste však měli zájem o obě zároveň, pak se vyplatí sáhnout po kolekci s názvem New Era Bundle, která vychází jen na 13,20 eur, což je v přepočtu zhruba 320 korun.



Herní konzole Playstation 5



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Přehled nejzajímavějších slev

(po uplatnění kuponu „PROMO20“)

Nákup si navíc můžete důkladně promyslet – výprodej potrvá až do 23. července 2026. Kromě výše zmíněných titulů je ve slevě i řada starších kousků. Za několik desítek korun si tak můžete doplnit virtuální knihovničku o dřívější díly ze sérií jako Far Cry, Assassin’s Creed, Anno nebo Prince of Persia. Závěrem dodejme, že k aktivaci zakoupených her budete potřebovat účet v aplikaci Ubisoft Connect.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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