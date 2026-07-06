Ubisoft snížil ceny her na historické minimum! Nového Prince z Persie pořídíte za pár korun

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- Ubisoft zahájil velký letní výprodej, řada titulů zlevnila na pouhé desítky korun
- Díky kuponu „PROMO20“ pořídíte za historicky nejnižší cenu třeba Prince of Persia: The Lost Crown či Far Cry 4
- Slevová akce platí na téměř kompletní katalog francouzského vydavatele a potrvá až do 23. července
Společnost Ubisoft spustila ve svém digitálním obchodě velký letní výprodej, během kterého si můžete s velkorysou slevou pořídit většinu titulů z bohatého katalogu francouzského herního vydavatele. To ale není všechno, Horste, nabízí se jedna z nesmrtelných hlášek slavného mága telemarketingu. Pokud při placení zadáte kód PROMO20, získáte na celou objednávku ještě dodatečnou 20% slevu. A to se vyplatí…
Historicky nejnižší ceny
Po započtení slevy z kuponu se cena vybraných her dostává na historické minimum. Týká se to i dvou posledních přírůstků do ikonické série Prince of Persia. Řeč je o povedených plošinovkách The Lost Crown z roku 2024 a The Rogue Prince of Persia z roku 2025. První jmenovaná patří k oceňovaným zástupcům žánru metroidvania, zatímco druhá přináší prvky znovuhratelnosti, které jsou vlastní žánru roguelite.
Každou z těchto dvou her pořídíte shodně za 7,20 eur (cca 170 korun). Pokud byste však měli zájem o obě zároveň, pak se vyplatí sáhnout po kolekci s názvem New Era Bundle, která vychází jen na 13,20 eur, což je v přepočtu zhruba 320 korun.
Přehled nejzajímavějších slev
(po uplatnění kuponu „PROMO20“)
- Prince of Persia The Lost Crown – 7,20 eur (cca 170 korun)
- The Rogue Prince of Persia – 7,20 eur (cca 170 korun)
- Far Cry 4 – 2,40 eur (cca 58 korun)
- Watch Dogs 2 – 2 eura (cca 48 korun), deluxe edice vychází o cca 10 korun dráž.
- Riders Republic – 3,20 eur (cca 77 korun)
- Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction – 2 eura (cca 48 korun)
- South Park: The Fractured But Whole – 4,80 eur (116 korun)
Nákup si navíc můžete důkladně promyslet – výprodej potrvá až do 23. července 2026. Kromě výše zmíněných titulů je ve slevě i řada starších kousků. Za několik desítek korun si tak můžete doplnit virtuální knihovničku o dřívější díly ze sérií jako Far Cry, Assassin’s Creed, Anno nebo Prince of Persia. Závěrem dodejme, že k aktivaci zakoupených her budete potřebovat účet v aplikaci Ubisoft Connect.