Týden bez nabíječky? Honor chystá smartphone s až 15000 mAh baterií

- Honor údajně připravuje telefon s rekordní baterií a nepřekonatelnou výdrží
- Mohl by nabídnout obdobnou výdrž, jakou známe z éry legendární Nokie 3310
- Týden na jedno nabití by se již brzy mohl stát realitou všedních dní
Segment baterií v telefonech prožívá v posledních letech opravdu překotný vývoj. O něj se zasazují primárně čínští výrobci, kteří přešli na nový typ akumulátorů postavený na bázi křemíku a začali závod o dosažení co největší kapacity v tradičním telefonu. Všem by mohl již brzy vypálit rybník Honor, který připravuje telefon s opravdu rekordními hodnotami.
Honor chce posouvat hranice výdrže
Čínský Honor patří mezi výrobce, kteří přešli na nový typ baterií mezi prvními a od té doby v tomto směru udává tempo. Dle známého informátora DCS chce právě Honor opět posunout hranici výdrže a kapacity osazené baterie u běžného telefonu a prý připravuje model, jehož akumulátor nabídne kapacitu 14 000 až 15 000 mAh.
To jsou opravdu rekordní čísla, kterých běžné telefony prozatím nedosahují a takto velké akumulátory většinou nabízejí jen specializované, odolné modely. Ty ale bývají extrémně tlusté a těžké, což by pro novinku od Honoru platit nemělo. Ruku v ruce s touto kapacitou má jít pochopitelně také výdrž, která bude zcela jistě hlavním tahákem celého zařízení.
Výdrž jako z doby tlačítkových telefonů
Dle zmíněného informátora by mohl tento telefon nabídnout výdrž na jedno nabití o délce až 7 dnů, což je skvělá hodnota a údaj, na který jsme byli zvyklí v době před čtvrt stoletím. V té době mobilnímu byznysu kralovaly hloupé telefony v čele s Nokií 3310, která byla schopná dosáhnout právě výdrže o délce až jednoho týdne.
Pokud Honor telefon s takto obří baterií opravdu vydá, bude zajímavá hlavně jeho tloušťka a hmotnost. Křemíkovo-uhlíkové akumulátory nabízejí vyšší hustotu energie, takže mohou výrobci vměstnat vyšší kapacitu do stejného nebo jen nepatrně většího šasi, ale 15 000 mAh je opravdu extrémní kapacita, která u standardních telefonů není běžná.
Bez pořádného nabíjení to nepůjde
Takto velká baterie se samozřejmě neobejde bez odpovídajícího nabíjení, protože jinak by její opětovné nabití zabralo spoustu času. Ani toho se však Honor nebojí a jeho moderní telefony dosahují nabíjecího výkonu okolo 100 W. Mezi běžnými mobily jsou v oblasti baterie aktuálním rekordmanem modely Honor Win RT 2 a Win Turbo 2 s akumulátorem o kapacitě 12 070 mAh.