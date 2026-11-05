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Týden bez nabíječky? Honor chystá smartphone s až 15000 mAh baterií

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 11. 12:00
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Honor Win RT 2
  • Honor údajně připravuje telefon s rekordní baterií a nepřekonatelnou výdrží
  • Mohl by nabídnout obdobnou výdrž, jakou známe z éry legendární Nokie 3310
  • Týden na jedno nabití by se již brzy mohl stát realitou všedních dní

Segment baterií v telefonech prožívá v posledních letech opravdu překotný vývoj. O něj se zasazují primárně čínští výrobci, kteří přešli na nový typ akumulátorů postavený na bázi křemíku a začali závod o dosažení co největší kapacity v tradičním telefonu. Všem by mohl již brzy vypálit rybník Honor, který připravuje telefon s opravdu rekordními hodnotami.

Honor chce posouvat hranice výdrže

Čínský Honor patří mezi výrobce, kteří přešli na nový typ baterií mezi prvními a od té doby v tomto směru udává tempo. Dle známého informátora DCS chce právě Honor opět posunout hranici výdrže a kapacity osazené baterie u běžného telefonu a prý připravuje model, jehož akumulátor nabídne kapacitu 14 000 až 15 000 mAh.

Honor X80 Pro Max
Honor se velkých baterií nebojí – zde model X80 Pro Max s 11 000mAh akumulátorem

To jsou opravdu rekordní čísla, kterých běžné telefony prozatím nedosahují a takto velké akumulátory většinou nabízejí jen specializované, odolné modely. Ty ale bývají extrémně tlusté a těžké, což by pro novinku od Honoru platit nemělo. Ruku v ruce s touto kapacitou má jít pochopitelně také výdrž, která bude zcela jistě hlavním tahákem celého zařízení.

Výdrž jako z doby tlačítkových telefonů

Dle zmíněného informátora by mohl tento telefon nabídnout výdrž na jedno nabití o délce až 7 dnů, což je skvělá hodnota a údaj, na který jsme byli zvyklí v době před čtvrt stoletím. V té době mobilnímu byznysu kralovaly hloupé telefony v čele s Nokií 3310, která byla schopná dosáhnout právě výdrže o délce až jednoho týdne.

Honor Win RT 2
Nový model od Honoru by měl nabídnout baterii s kapacitou 14 až 15 tisíc mAh

Pokud Honor telefon s takto obří baterií opravdu vydá, bude zajímavá hlavně jeho tloušťka a hmotnost. Křemíkovo-uhlíkové akumulátory nabízejí vyšší hustotu energie, takže mohou výrobci vměstnat vyšší kapacitu do stejného nebo jen nepatrně většího šasi, ale 15 000 mAh je opravdu extrémní kapacita, která u standardních telefonů není běžná.



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Bez pořádného nabíjení to nepůjde

Takto velká baterie se samozřejmě neobejde bez odpovídajícího nabíjení, protože jinak by její opětovné nabití zabralo spoustu času. Ani toho se však Honor nebojí a jeho moderní telefony dosahují nabíjecího výkonu okolo 100 W. Mezi běžnými mobily jsou v oblasti baterie aktuálním rekordmanem modely Honor Win RT 2 a Win Turbo 2 s akumulátorem o kapacitě 12 070 mAh.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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