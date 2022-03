Twitter si došlápl na Anonymous, začal jim mazat účty

Hackerská skupina Anonymous na sebe v poslední době strhla velkou pozornost svým vyhlášením války Ruské federaci. Společně s tím zahájili hackeři celou řadu operací s cílem poškodit Kreml na citlivých místech. Mezi její kousky patří například krádež dat z německé pobočky Rosněfťu, odcizení tajných zpráv z cenzurního úřadu Roskomnadzor či šíření (pro Rusko nelichotivé) zprávy o válce na Ukrajině skrze ruskou sociální síť VKontaktě.

Our Anonymous brother @OpsAn0n got suspended by @Twitter. @Twitter is beginning to censor #Anonymous accounts and is keeping accounts of those enjoying the lost lives of innocent children, barbarically massacred by Putin's murderous machine.

Enough is Enough! Stop Censorship! pic.twitter.com/70yNgMKnXE

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 26, 2022