Acer, Asus, Deutsche Telekom, … Anonymous hrozí útokem značkám, které se nestáhly z Ruska

Hackerská skupina Anonymous si získala sympatie veřejnosti ve chvíli, kdy v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu vyhlásila Ruské federaci válku. Zatímco mezi jejich první cíle patřily například cenzurní úřad Roskomnadzor, německá pobočka ropného giganta Rosněfť a v neposlední řadě ruská sociální síť VKontakte, tentokrát skupina obrátila svoji pozornost směrem k velkým společnostem se sídlem primárně na západě.

Prostřednictvím Twitteru včera hackeři sdíleli zprávu pro všechny korporace, které v Rusku stále ještě neukončily veškeré své aktivity. K aktuálnímu datu se jedná se například o technologické firmy Lenovo, MSI, Acer, Asus, Deutsche Telekom, Société Générale, Geberit, Metro, Emirates či Raiffeisenbank. „Opět vyzýváme společnosti, které nadále působí v Rusku: Neprodleně zastavte svou činnost v Rusku, pokud je vám líto nevinných lidí, kteří jsou na Ukrajině násilně masakrováni. Váš čas se krátí. My neodpouštíme. Nezapomínáme,“ uvedla skupina na Twitteru.

We once again call on companies that continue to operate in Russia: Immediately stop your activity in Russia if you feel sorry for the innocent people who are being massacred violently in Ukraine. Your time is running out. We do not forgive. We do not forget. #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/acAoTe5QYZ

