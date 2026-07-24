Tohle musíte mít doma! Ikonický Donkey Kong ožívá v atraktivní Lego verzi

- Nejnovější spolupráce Lega a Nintenda má podobu automatu s Donkey Kongem
- Nechybí ani ikonický Mario, který se právě v této hře objevil úplně poprvé
- K dispozici bude už od 1. srpna za cenu 4149 korun
Lego a videohry – to je spojení, které funguje už hezkou řádku let na mnoha úrovních. Zatímco v herním světě jsme se dočkali celé plejády Lego her, které jsou v řadě případů velmi povedené, ani dánská stavebnice nezůstává pozadu. Mezi ty nejpovedenější sady patří ty vzniklé ve spolupráci s Nintendem, přičemž nyní se tato spolupráce rozšíří o další novou stavebnici a hlavní hvězdou bude tentokrát možná trochu opomíjený Donkey Kong, ale pochopitelně nechybí ani Mario.
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Plně funkční automat Donkey Kong celý z Lega
Kdo by čekal statickou stavebnici, kterou po poskládání jen někde odložíte a už si na ní nevzpomenete, byl by na omylu. Lego tentokrát vsadilo na styl arkádového automatu, který obsahuje základní, plně funkční hru. K dispozici je joystick, kterým můžete Maria trochu posouvat doleva a doprava, a tlačítko, kterým ho necháte skákat. Zatažením za páku uvolníte jeden z nekonečné řady sudů, přes které může Mario skákat. „Jsou to ty samé originální sudy, které společnost Lego uvedla na trh v roce 1989 pro své první pirátské sady,“ potvrzuje Merriam a dodává, že právě to se mu na této sadě líbí nejvíc – a největší výzvou bylo přijít na to, jak zajistit, aby se sudy kutálely dostatečně pomalu, aniž by se zasekly.
„Abych na to přišel, nechal jsem po těch kolejnicích sjet tisíce sudů,“ říká v rozhovoru pro The Verge. Jednou z otázek také je, jak se k podobným počinům staví samotná legenda Šigeru Mijamoto. Merriam říká, že se s Mijamotem zatím nesetkal, „ale slyšel, že je s provedením této sady velmi spokojený.“ Nintendo mělo jednu konkrétní připomínku, jak upřesňuje Merriam: „Jedním malým požadavkem bylo, aby byly sudy s jedem těžší než ty běžné, takže jsme do nich přidali hlavičky minifigurek.“
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Pokud jste fanoušky Donkey Konga či Maria, tato sada by ve vaší sbírce rozhodně neměla chybět. K dispozici by měla být už začátkem příštího měsíce za cenu 4149 korun, přičemž stavebnice se skládá z 1 367 dílků a měří přes 39 centimetrů na výšku, 27 centimetrů na šířku a 15 centimetrů do hloubky.