Mulder a Scullyová se po letech vrací do akce! Akta X dostanou oficiální stavebnici Lego

- LEGO oficiálně představilo očekávanou stavebnici na motivy kultovního seriálu Akta X
- Set obsahuje 1 478 dílků a osm minifigurek včetně Mulder, Scullyové či šedého mimozemšťana
- Členové programu LEGO Insiders si stavebnici mohou zakoupit už 1. srpna, do běžného prodeje se pak dostane 4. srpna
- O levnou záležitost se ale rozhodně nejedná – novinka bude stát 4 899 korun
Vyznavači nadpřirozené televizní zábavy z 90. let mají pořádný důvod k radosti. Společnost LEGO oficiálně představila dlouho očekávaný set s označením #21369 Akta X, který potěší zejména fanoušky stejnojmenného kultovního seriálu. Stavebnice, která se začne prodávat už 9. srpna, obsahuje podzemní kancelář vyšetřovatele Foxe Muldera a prostředí tajemného lesa, nad kterým se vznáší UFO. Na své si přijdou i sběratelé figurek – nový set jich nabídne celkem osm.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Figurky do sbírky
Právě minifigurkami dánský výrobce tentokrát skutečně nešetřil. Bez překvapení mezi nimi nechybí ústřední seriálová dvojice Fox Mulder a Dana Scullyová, ale dostalo se také na postavičky ředitele FBI Waltera Skinnera, vládního informátora s krycím jménem X, dvojitého agenta Alexe Kryceka a samozřejmě i nechvalně proslulého muže s cigaretou. Kromě lidských postav se v setu objeví také dvě nadpřirozená stvoření – bizarní Flukeman a „klasický“ šedý mimozemšťan.
S jednotlivými detaily se designéři opravdu vyhráli. Na stropě Mulderovy kanceláře nechybí zabodnuté tužky jako narážka na oblíbenou zálibu seriálového vyšetřovatele. Sadu lze vystavit mnoha způsoby, protože část s lesem funguje i samostatně. Návrh stavebnice vzešel z fanouškovské soutěže a musíme uznat, že autor si dal skutečně záležet.
V hlavní roli Gillian Anderson
Dánský výrobce oznámení doprovodil povedeným rozbalovacím videem, ve kterém si zahrála Gillian Anderson, představitelka Scullyové. Stavebnice se začne prodávat 4. srpna, členové programu LEGO Insiders si ji však budou moci pořídit už 1. srpna, a to 4 899 korun. O levnou legraci se zkrátka nejedná. Pokud si stavebnici koupíte od 1. do 10. srpna, získáte navíc exkluzivní set GWP 40896 Akta X: Laboratoř Scullyové.
Na druhou stranu je třeba ocenit, že se LEGO pouští i do setů z méně známých franšíz a dokola jen nerecykluje zavedené značky jako Harry Potter nebo Star Wars. Tak schválně, zda přijde na řadu třeba takový Knight Rider…