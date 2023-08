Tohle je 10 nejprodávanějších her na konzoli Nintendo Switch

Úspěch Nintenda Switch lze přičíst jeho skvělým hrám

V TOP 10 nejprodávanějších titulech je nejvíce zastoupený Mario

Novinka The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se dostala do žebříčku za pouhé 3 měsíce

Japonská videoherní společnost Nintendo je tady s námi už neuvěřitelných 133 let. Od roku 1889, kdy byla založena v Kjótu, až do dnešních dní je firma synonymem pro úspěch na poli videoher, přičemž její vývojáři dali světu celou plejádu hrdinů, kteří se v mnoha případech stali ikonami svých žánrů a dokonce i celého herního odvětví. Vždyť kdo by neznal italského instalatéra Maria, neohroženého Linka nebo zástup Pokémonů v čele s elektrickou myší Pikachu?

V TOP 10 kralují tituly od Nintenda

Ačkoli poslední konzole Switch už je na trhu 6 let a na jejím výkonu je to znát, přesto se jedná o jednu z nejlépe prodávaných konzolí v historii – aktuálně se pyšní s téměř 130 miliony prodaných kusů, přičemž před ním už je jen stájový handheld Nintendo DS se 154 miliony kusů a legendární PlayStation 2 se 155 miliony kusů. Dobrou konzoli ale nedělá ani tak hardware, jako spíše software, tedy konkrétní herní tituly. V tomto ohledu se Switch může pyšnit celou řadou exkluzivit, které mu mohou konkurenti jen tiše závidět.



K tomu se vyjádřilo i samotné Nintendo, když zveřejnilo seznam deseti nejprodávanějších her na konzoli Switch. Pokud jste alespoň trochu zběhlí v titulech od japonské společnosti, jejich složení vás příliš nepřekvapí:

Mario Kart 8 Deluxe – 55,46 milionu Animal Crossing: New Horizons – 42,79 milionu Super Smash Bros. Ultimate – 31,77 milionu The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30,65 milionu Super Mario Odyssey – 26,44 milionu Pokémon Sword/Pokémon Shield – 25,92 milionu Pokémon Scarlet/Pokémon Violet – 22,66 milionu Super Mario Party – 19,39 milionu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18,51 milionu New Super Mario Bros. U Deluxe – 16,17 milionu

Několik věcí je na tomto seznamu přeci jen zajímavých. Čtvrté místo si za celých šest let udržel launchový titul a port z Wii U The Legend of Zelda: Breath of the Wild, který byl dlouho považován za jednu z nejlepších her videoherní historie. Jeho nástupce s podtitulem Tears of the Kingdom se za pouhé tři měsíce od vydání dokázal vyšvihnout na 9. místo žebříčku, což je také velmi obdivuhodný kousek, a je poměrně jisté, že se na deváté příčce nezdrží dlouho.

Zajímavé je také zjištění, že hráčů série Pokémon je přibližně okolo 25 milionů. Ačkoli série Sword/Shield a Scarlet/Violet od sebe dělí pouhé tři roky, přesto řada hráčů neváhá s pořízením dalšího Pokémon titulu. Vzhledem k tomu, že Nintendo počítá obě verze dohromady, bohužel nevíme, nakolik hráči preferují tu či onu verzi. V praxi to ale zase takový rozdíl nehraje – hry ze série Pokémon tradičně vycházejí ve dvou variantách, které se liší jen v několika málo dostupných pokémonech.

Co je lehce překvapivé, je úspěch primárně multiplayerové hry Super Mario Party, především s ohledem na fakt, že se do výběru nedostal nástupce Mario Party Superstars. Ten kromě nových miniher přinesl také možnost hrát tento titul na konzoli Switch Lite, která nedisponuje odpojitelnými ovladači Joy-Con, bez kterých nešlo původní hru spustit. To vypovídá především o skutečnosti, že majitelé Lite verze Switche příliš velkou kupní sílu nepředstavují.

První místo patří opanují závody motokár

Nepřekvapivým hitem, který ovšem skončil až na druhém místě, je dva roky starý titul Animal Crossing: New Horizons. Ten se v době svého vydání stal velmi diskutovanou hrou a o jeho neustálé popularitě svědčí například fakt, že na oficiálním obchodě Nintendo Store nebyl ještě ani jednou ve slevě. První místo s přehledem opanoval titul Mario Kart 8 Deluxe, který je pro mnoho hráčů synonymem pro virtuální motokárové závody a také etalonem v tomto žánru.

Ačkoli se v poslední době stále více spekuluje o výkonnějším nástupci Switche, prodeje her pro tuto konzoli jen tak neustanou a žebříček se do konce životního cyklu může ještě výrazně změnit. Své k tomu jistě řekne i chystaná plejáda filmových zpracování jednotlivých značek, které dostaly zelenou po masivním finančním úspěchu Super Mario Bros. ve filmu. Zároveň se chystá i nové tituly ze světa Maria jménem Super Mario Bros. Wonder a Super Mario RPG, které by do žebříčku mohly promluvit. Je tedy poměrně jisté, že Nintendo i nadále čeká zářná budoucnost.