Souhrn z Nintendo Direct: nová hra Super Mario Bros., návrat detektiva Pikachu i princezna Peach v hlavní roli

Největším oznámením se stala hra Super Mario Bros. Wonder – návrat do 2D se spoustou novinek

Vlastní hru v příštím roce dostane princezna Peach a dočká se i strašpytel Luigi

Fanoušky značky Pokémon jistě potěší pokračování detektiva Pikachu

Na závěr červnového maratonu videoherních novinek se o slovo přihlásilo Nintendo se svou tradiční prezentací Direct. Přibližně 40minutový přenos se zaměřil zejména na plejádu titulů s Mariem a ostatními postavami, které se kolem vousatého instalatéra běžně vyskytují. Došlo však také na pokračování detektiva Pikachu či podrobné představení čtvrtého dílu logické série Pikmin. Zdá se tak, že ani na sklonku generace – jak o aktuálním období hovoří insideři – nebudou mít majitelé konzole Switch nouzi o pořádnou porci zábavy.

Detective Pikachu Returns

Chystá se návrat detektiva s bleskovým úsudkem. Detective Pikachu Returns je pokračování původní hry, která vyšla pro Nintendo DS v roce 2018. I tentokrát se hráči mohou těšit řešení všemožných případů a záhad v kůži dvojice, kterou tvoří chlapec Tim Goodman a pokémon Pikachu s neutuchající láskou ke kávě. Datum vydání bylo nastaveno na 6. října.

Tím však novinky ze světa animovaných postaviček nekončí – došlo také k oznámení dvou DLC pro Pokémon Scarlet a Violet s názvy The Teal Mask a The Indigo Disk.

Super Mario Bros. Wonder

Největší oznámením celé prezentace se stal návrat legendární značky Super Mario Bros. Novinka s podtitulem Wonder se hlásí k dvojrozměrným kořenům série, které kromě neotřelé stylizace slibuje rozšířit o celou řadu podivných schopností. Díky jedné z nich se Mario například může proměnit ve slona – doopravdy, přesvědčte se v přiložené ukázce. Dočkáme se již poměrně brzy, hra vychází 20. října.

Luigi’s Mansion: Dark Moon

V příštím roce ustoupí Mario do pozadí, aby světla reflektorů přenechal svému bratrovi Luigimu, který se vrátí ve vizuálně vylepšené verzi hry Luigi’s Mansion: Dark Moon z Nintenda 3DS.

V hlavní roli princezna Peach

V roce 2024 si svou premiéru odbyde také nová hra s princeznou Peach v hlavní roli, avšak kromě několika záměrů nevíme o hře prakticky vůbec nic. S prvními podrobnosti se tvůrci podle svých slov pochlubí později, patrně s blížícím se vydáním.

Super Mario RPG

Letos – konkrétně 17. listopadu – se fanoušci dočkají předělávky jedné z nejoblíbenějších her na hrdiny všech dob. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars dostane plnohodnotný remake, který nabídne moderní vizuální styl, ale i návrat ikonických momentů a postav, kladných i záporných. Pamětníky navíc jistě potěší skutečnost, že zdařilý tahový soubojový systém zůstal bez výraznějších změn.

Pikmin 4

Poměrně velkorysou ukázku z hraní obdržel čtvrtý díl roztomilé logické série Pikmin, který se dostane hráčům do rukou už přesně za měsíc, tedy 21. července. Trailer se zaměřuje na jednotlivé prvky hratelnosti včetně vylepšování postavy či děsivého nočního režimu, v němž se neobejdete bez nových světélkujících postaviček pikminů, s nimiž se postavíte všemožným potvorám, které soumrak přivedl k pořádné zuřivosti.