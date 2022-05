Titanové tělo a safírové sklo. Galaxy Watch 5 Pro vsadí na prémiové materiály

Samsung letos v létě nepředstaví pouze nové ohebné smartphony, ale pravděpodobně i nové chytré hodinky z rodiny Galaxy Watch 5. Oproti minulým generacím se patrně dočkáme obměny portfolia – namísto varianty Classic má dorazit základní model ve dvou velikostech v doprovodu vrcholného modelu „Pro“.

Nové „profesionální“ hodinky od Samsungu budou mít několik lákadel, mezi nimi pravděpodobně i použití prémiových materiálů. Podle leakera IceUniverse hodlá korejský gigant nasadit titanové tělo a safírové sklíčko chránící displej. Z toho se dá usoudit, že hodinky nabídnou hodnotnější vzhled i vyšší mechanickou odolnost, ale také vyšší cenu.

Dá se rovněž počítat s tím, že Galaxy Watch 5 Pro budou pořádně masivní kus hardwaru, neboť podle předchozích spekulací do nich Samsung hodlá vložit 572mAh akumulátor, tedy o 60 procent větší než v případě Galaxy Watch 4.

Co se vzhledu týče, dá se předpokládat, že Samsung opět vsadí na kruhové pouzdro. Podle IceUniverse budou rámečky okolo displeje o něco širší než u minulé generace, o otočné mechanické lunetě se zatím nemluví.

But about the design, Galaxy Watch5 Pro does not have narrow bezels. Even a bit wide. pic.twitter.com/Q2PyHcZuAM

— Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022