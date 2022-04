Dramaticky lepší výdrž? Galaxy Watch 5 Pro mají dostat obří baterii

Hodinky od Samsungu loni prošly poměrně zásadním převratem – namísto dříve používané platformy Tizen do nich Korejci nasadili operační systém Wear OS od Googlu. Jelikož se jedná o otevřený systém s možností instalace aplikací třetích stran, nejsou Galaxy Watch 4 žádným velkým přeborníkem ve výdrži. To by však mohla letošní generace alespoň trochu napravit.

Galaxy Watch 5 Pro: o 60 procent větší baterie?

Samsung pravděpodobně chystá hned několik variant hodinek Galaxy Watch, přičemž ta nejvyšší s kódovým označením SM-R925 má dostat nezvykle velkou baterii. Zatímco loňské Galaxy Watch 4 disponovaly akumulátorem s kapacitou 361 mAh, letošní vrcholný model má podle korejské certifikace dostat 572mAh baterii, což je nárůst téměř 60 procent.

Celková výdrž pochopitelně nezávisí pouze na kapacitě baterie, ale i na efektivitě čipsetu, energetické náročnosti displeje nebo odladění operačního systému. Nezbývá tak věřit, že nové hodinky od Samsungu na tom budou s výdrží lépe než jejich předchůdci.