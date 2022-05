Galaxy Z Fold 4 ze všech stran. Takto má vypadat příští vlajková skládačka od Samsungu

Už jen pár měsíců nás dělí od představení letošních skládaček od Samsungu. Jejich premiéra se patrně odehraje v měsíci srpnu. Stejně jako v minulých letech se i letos stane vrcholným modelem Galaxy Z Fold, a to již ve čtvrté generaci. Oproti loňskému modelu Samsung lehce upraví proporce a pozmění design fotoaparátu. Jak bude telefon vypadat, ukazuje série následujících obrázků.

Galaxy Z Fold 4: tři samostatné čočky a nižší tělo

Zveřejněné rendery pocházejí od známého informátora @OnLeaks, který si je nechal vypracovat u SmartPrix na základě získaných rozměrů pro výrobce příslušenství. Telefon se od minulé generace příliš lišit nebude – stále se můžeme těšit na knížkový design, který bude v zavřeném stavu připomínat dva telefony položené na sebe. V otevřeném stavu má mít zařízení rozměry 155 × 130 × 7,1 mm.

Galaxy Z Fold 4 bude oproti minulé generaci o něco nižší a širší, hlavní designová změna ale proběhne u fotoaparátu. Po vzoru Galaxy S22 Ultra korejská firma vsadí na samostatné vystupující čočky, a to pro klasické, širokoúhlé a přiblížené snímky. Teleobjektiv by měl nabídnout 3× optické přiblížení – periskopický fotomodul s větší mírou přiblížení by se do tenkého křídla telefonu nevešel.

Vnější selfie kamerka má stále spočívat v „průstřelu“ displeje nahoře uprostřed. Vnitřní se opět schová přímo do displeje, takže nebude v obrazu překážet. Doufejme že snímky z ní budou kvalitnější než vloni.

Samsung Galaxy Z Fold 4 bude pravděpodobně pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Telefon by si měl ponechat 4400mAh akumulátor podporující 25W dobíjení. Nabíječku ale v balení zcela určitě nenajdeme.