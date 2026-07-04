TikTok urovnal spor se závislým teenagerem. Meta se naopak připravuje na ostrou soudní bitvu

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- Dospívající mladík s Floridy žaluje největší sociální sítě světa
- Údajně jsou přímými viníky jeho závislosti, v rámci které měl i myšlenky na sebevraždu
- YouTube a TikTok se s ním již dohodly, ostatní nejspíše čeká soud
Sociální sítě jsou bez nadsázky navrženy tak, aby vyvolávaly co možná největší závislost. Propracované algoritmy doporučují ten správný obsah těm správným lidem, přičemž především u mladších uživatelů se může velmi snadno stát, že se na tomto obsahu stanou závislí. To bylo také předmětem žaloby jednoho teenagera ze státu Florida, který žádal odškodnění po gigantech v oboru, jako jsou Meta, Google, ByteDance či Snap.
Žalobcem je teprve patnáctiletý chlapec, který je v soudních spisech označen pouze iniciálami, a ve své žalobě obviňuje společnosti Meta, YouTube, TikTok a Snap z toho, že své platformy navrhly tak, aby vyvolávaly závislost, a to prostřednictvím funkcí, jako je nekonečné scrollování a automatické přehrávání. Podle jeho právníků používá sociální sítě od svých osmi let, byla mu diagnostikována úzkostná porucha a závažná depresivní porucha související s používáním sociálních médií. V roce 2023 dokonce začal kvůli těmto potížím, včetně myšlenek na sebevraždu, navštěvovat terapeuty.
Jako první na žalobu zareagovala společnost ByteDance stojící za sítí TikTok a to tak, že dosáhla dohody s teenagerem z Floridy, který platformu obvinil z toho, že přispěla k jeho problémům s duševním zdravím. Tím se vyhnula soudnímu řízení před porotou, jehož zahájení bylo naplánováno na 27. července v Los Angeles. Díky této dohodě, o které jako první v úterý informovala agentura Bloomberg, se TikTok stal druhým žalovaným, který v posledních týdnech z tohoto případu odstoupil. YouTube se s tímtéž žalobcem dohodl již minulý týden.
Vzhledem k tomu, že TikTok a YouTube již z řízení odstoupily, jsou Meta a Snap jedinými žalovanými, kteří stále čelí chystanému soudnímu řízení. Generální ředitel společnosti Snap Evan Spiegel, který byl vyřazen ze seznamu svědků poté, co Snap urovnala předchozí spor, by tak v tomto řízení mohl stanout před soudem a vypovídat. Sociální sítě čelí tisícům podobných stížností. V rámci federálního soudního řízení zahrnujícího více soudních obvodů je v současné době projednáváno více než 10 000 individuálních případů a téměř 800 žalob podaných školskými okrsky. Jestli tato dopadne v neprospěch technologických gigantů se teprve ukáže.