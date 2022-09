Testujeme také „levnější“ iPhone 14! Jaké novinky přináší?

Apple představil hned čtveřici nových iPhonů, z nichž ten základní iPhone 14 právě testujeme

Nabízí hlavně vylepšený fotoaparát, většinu funkcí však bere z iPhonu 13

iPhone 14 ve výchozí konfiguraci 128 GB vyjde na 26 490 Kč

Apple vypustil iPhone 14 po boku většího bratra iPhone 14 Plus a dvojice iPhone 14 Pro a Pro Max. K nám do redakce se dostala kromě modelu 14 Pro taktéž základní varianta v černém provedení a s interní uživatelskou pamětí 128 GB. Co byste o novém iPhonu měli vědět, jak vypadá prodejní balení a jaké jsou naše první dojmy?