Test Range Rover P440e (2022): Britannia

Plug-in hybridní verze má podle WLTP ujet pouze na elektřinu až 113 km

Poprvé v historii Range Roveru lze vůz objednat i v sedmimístné verzi

Zapracovalo se především na tichosti uvnitř

Je tomu přesně deset let, co jsem se poprvé konečně dočkal testování luxusního SUV. I v důsledku zaměření prvního magazínu, pro který jsem pracoval, se ke mě dostávaly především sedany a sportovní auta – SUV teprve začínala ve svém skutečném rozkvětu. Přestože jsem již předtím několik SUV řídil, koukal jsem na ně dost skrz prsty. Měl jsem rád off-roady, které zvládnou hodně v terénu, nebo luxusní sedany, které uměly nabídnout skutečný komfort. Svět mi naruby otočil týden s hybridním range roverem čtvrté generace, který v terénu uměl zatopit géčkovému mercedesu a na silnici se vznášel jako obláček.

Snad tohle moje tiché výročí v Land Roveru tušili, protože mi jako dárek nadělili tentokrát již plug-in hybridní range rover páté generace. Tahle žhavá novinka mě zkusí přesvědčit, že Range zůstal stejný, nebo ještě lepší, než si jej pamatuji.

Vzhled: já mám kocábku náram-náram…

Konzervativní majitelé vozů značky Range Rover jen těžko polykají nějaké větší změny. Land Roveru se přesto podařilo především vzadu provést malou revoluci. Koncové lampy ve tvaru jednoho velkého obdélníku vzbuzují protichůdné názory. Mě se kupodivu zadní část líbí především tehdy, když jsou světla zhasnutá, v naší barevné kombinaci to připomíná stormtroopera. Světla jsou samozřejmě založena na LED technologii, ale vlivem černého skla trošku vypadají jako klasické žárovky.

Zepředu jde spíš o facelift, a to ve dvou rovinách. Jednak se přední část velmi podobá předchozí generaci a také připomíná facelift plastických klinik. Všechny vrásky byly odstraněny a celé auto se pořádně zakulatilo. Když vezmu v potaz velikost a barevnou kombinaci, připadá mi vůz trochu jako běluha. Zastavit se opět musím u světel. Ta díky špičkovému procesoru a 1,2 milionu mikrozrcadel dokážou zaostřit na 16 objektů současně a vymazat odlesky.

Uhlazený design podtrhávají zajížděcí kliky, na které si zvykáme nejen z ostatních modelů Land Roveru, ale také Jaguaru. Za předním i zadním blatníkem najdete stříbrné detaily, které lépe vyniknou na tmavších odstínech. Celkově ale auto oplývá noblesou a člověk má skoro až pocit, že by se měl chovat víc na úrovni. Ať už ale své partnerce dveře podržíte, nebo ne, všichni budou o vašem životě na vysoké noze vědět. Je dobře, že testovaný kousek nedostal k bílé barvě černá kola. Pak by okolí jen přemýšlelo, zda hraju za Chelsea, nebo prodávám drogy.

Největší range rover má ve své rodině zvláštní postavení, přes monstrózní rozměry nemůžete do auta přidat třetí řadu sedadel. Existuje však výjimka, kterou je prodloužená verze. Ta jediná a vůbec poprvé může disponovat třemi řadami (kvůli hmotnosti však pouze u verzí D350, P400 a P530). Range Rover opravdu dbá na dostatek prostoru pro všechny, protože by se do téhle pětimetrové lodi snad vešly i čtyři řady.

Interiér: nevadí ani baterky v podpalubí

Ještě že se vzduchový podvozek při každém zaparkování „sfoukne“ pro komfortní nastupování. Škrábat se tak vysoko by byl problém nejen pro lidi po šedesátce. Jakmile se rozhlédnete po svém novém pokojíčku, asi první vás praští do očí právě výška, ze které operujete. Tykáte si tak s řidiči tramvaje. Dojem pak násobí neskutečné dlouhá a kolmá kapota, pod kterou by se snad vešlo ještě jedno malé auto do města.

Volba fialové kůže vypadá na papíře strašně, ale v reálu k autu dost dobře sedí a vyvažuje achromatický vnější vzhled. V kombinaci s černým obložením a chundelatými koberečky mi okamžitě problesklo hlavou moje první setkání s Range Roverem před deseti lety. Jde o praktickou volbu, která je sice trochu tmavší, ale o dostatek světla se stejně stará rozměrná panoramatická střecha.

Nového tu je samozřejmě spousta, ale nejde o žádný slepý skok do neznáma. Překvapilo mě, že se ovládací panel oken a zrcátek přesunul z horní části zhruba do poloviny dveří, kde jsme na o zvyklí. Zbytek jako otočný ovladač jízdních režimů nebo tradiční loketní opěrky ale zůstaly. Sedačky se také ovládají na dveřích a jsou nesmírně pohodlné a hlavně velké. Víc připomínají kožený gauč než cokoli jiného. U téhle pojízdné sofy mi chyběla jen větší možnost prodloužení sedáku, kterou sedačky vůbec nenabízí. Nechybí ale rozmanité možnosti masáží a samozřejmě vyhřívání i odvětrávání.

Sedačky nabízí ještě jednu fajnovku – aktivní potlačení hluku díky reproduktorům v hlavových opěrkách, které vytvářejí tiché zóny. Ty ve spojení s protihlukovým vrstveným sklem vytváří nezapomenutelnou atmosféru, ale o tom až v kapitole o jízdních vlastnostech.

Stejně tak pohodlné jsou i sedačky vzadu. Tamní cestující mohou elektricky upravit nejen sklon opěradla, ale také zapnout čtecí lampičky v různých teplotách světla, zatáhnout roletu panoramatické střechy, vypnout audiosystém a samozřejmě stahovat okénka, a to jedním tlačítkem na obou stranách. Tady se už holt počítá, že se majiteli nechce na jeho panství řídit a přenechá otěže schopnému personálu. Že je i vzadu nepřeberně místa, nejspíš zmiňovat nemusím.

Špatně se nebudou mít ani vaše zavazadla – ani v kufru se Range Rover neostýchal nechat koberec tak hebký, že by vám bylo líto dát si ho do obýváku. Zavazadla mají bezmezný prostor 1 050 litrů a po sklopení dodávkových 2 335 litrů. Přistupovat k nim lze také přes zadní víko, které se otevírá na dvě části. To spodní může být za příplatek potaženo kůží a doplněno reproduktory i osvětlením pro ještě lepší využití jako luxusní kempinkové lavičky.

Z kufru se dá tlačítky v mžiku složit poslední řada sedadel či zatáhnout roletka a rychle také reaguje změna výšky auta pro pohodlnější nakládání. V našem případě však bylo potřeba využít dva háčky na tašky s nabíjecími kabely. Velkou výhodu představuje fakt, že plug-in hybridní verze nijak neubírá místa a své volty skrývá pod sedačkami.

Digitální přístrojový štít měla už předchozí generace, nově ale koukáte na větší displej s úhlopříčkou 13,7 palce. Volit můžete od úplné klasiky s dialogovými ukazateli až po zobrazení 3D navigace přes celou obrazovku. Vše se ovládá fyzickými tlačítky a kolébkami na dvoupaprskovém volantu, jak velí nejnovější móda.

Testovací kousek disponoval head-up displejem, který je dobře čitelný a ukazuje veškeré důležité informace. Ještě než se dostanu ke středovému displeji, musím zmínit zpětné zrcátko. To lze přeměnit v obraz zpětné kamery, která se nachází ve žraločí ploutvi na střeše, Vzad tedy uvidíte perfektně, i pokud vzadu uprostřed sedí váš dvoumetrový kamarád.

Středový displej má konečně displej s 13,1palcovou úhlopříčkou i haptickou odezvu a jeho základ je stejný pro všechny špičkové jaguary a land rovery. Potkat se s ním můžete třeba v nedávno testovaném modelu I-Pace. Samozřejmě tak na lehce prohnutém displeji nechybí bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto.

Infotainment je spojen s vrcholnou audiosoustavou Meridian se subwooferem a 34 reproduktory, které umí kouzlit pro každé sedadlo 3D pocit zvaný Trifield. Když jsme u těch 3D technologií, určitě stojí za zmínku také 3D kamerový systém hlídající celých pět metrů této britské lodi. Pro terén se hodí prostorová kamera se zobrazením ClearSight Ground View, které v podstatě umožňuje vidět „skrz“ kapotu díky dopočítávání obrazu.

Na škodu nejsou ani manévrovací světla osvětlující zem při nízké rychlosti pro bezpečné navedení do úzkých prostorů. Ve městě, kde Range Rover asi bude častěji než na v horách, využijete dodávaný filtr jemných částic a neutralizující pachy, který výrazně snižuje množství bakterií, alergenů i virů uvnitř vozu. Systém umí regulovat také CO 2 , což zlepšuje pozornost řidiče.

Technika a jízda: klid na moři

Už jsem chtěl napsat, že se půjdeme konečně projet. Co bych to byl ale za pisálka, kdybych vás nejdříve neoblažil trochou holých faktů. Naše varianta P440e značí, že se pod kapotou ukrývá 440 koní a nějakým způsobem zde hraje roli elektřina. A to v tomto případě dosti zásadní. Elektromotor má výkon 140 koní, především ale čerpá z kapacity baterie 38,2 kWh. Z té je kvůli delší životnosti prakticky využitelných pouze 31,8 kWh. I tak jde ale o baterku, kterou byste donedávna považovali za velkou i pro čistý elektromobil, ostatně první BMW i3 mělo kapacitu pouhých 18,2 kWh.

Společně s řadovým a turbem přeplňovaným šestiválcem jde o sehranou dvojku a ani jeden z nich nehraje druhé housle. Elektromotor tlačí hlavně při rozjezdech a dokáže s třítunovým autem hýbat docela svižně. To se samozřejmě ještě zlepší, když se zapojí šestiválec, který navíc dodává tu správnou zvukovou kulisu. Díky společnému točivému momentu 600 Nm tahle 2 735 kilogramů vážící masa kovu a luxusních materiálů zrychlí na stovku za 6 vteřin a dosáhne rychlosti až 225 km/h. A to můžete ještě volit silnější verzi P510e. Jediný rozdíl však spočívá pouze v softwarové úpravě.

Pojďme se ale konečně vyškrábat do sedla a projet se. Při rozjezdu a dobrzdění si range neodpustí své „signature“ zhoupnutí. Komfort podvozku je přesně takový, jak jsem si pamatoval z testování minulé generace, a opět jde o to nejlepší, co lze na dnešním trhu sehnat. Na českých silnicích plných kanálů jde o skutečné vykoupení. Ruku v ruce s tím jde opravdu skvělé odhlučnění. Uvnitř je skoro podivné ticho, především pokud jedete jen na elektřinu.

Pokud vůz budete používat na pohodovou jízdu, nebudete nikdy litovat. Časem si i zvyknete, že kvůli šílené šířce konstantně jezdíte pravým kolem ve škarpě a levým zrcátkem ohrožujete protijedoucí auta. Naštěstí se dá překvapivě lehce všude vymanévrovat díky natáčení zadní nápravy. Sedm stupňů natočení zadních kol zmenšilo poloměr otáčení na úctyhodných 10,95 metrů (takový Renault Mégane má pro srovnání 11,2 metru). Samozřejmě se s 440koňovým autem dá jezdit i rychle. V houpavém podvozku ale nebudete mít takovou jistotu a budete se cítit trošku zvláštně. Snažit se o důstojnost je tady určitě lepší nápad než tlačit tři tuny do úzkých zatáček.

Pojďme tedy opět zvolnit a probrat dojezd a spotřebu. Technická specifikace mluví o dojezdu pouze na elektřinu 113 kilometrů podle WLTP. Auto samotné přitom při plném nabití ukazuje 85 až 100 kilometrů (podle předchozí jízdy). Naše testování se odehrávalo při podzimních teplotách kolem pěti stupňů, které se samozřejmě projevily na reálném dojezdu. Pohyboval jsem se mezi 60 až 80 kilometry, což by mělo pokrýt pravidelnou pracovní denní rutinu. Při dojezdu bude hodně záležet na jízdním stylu. Čím více konstantní, jízdy tím výš se budete pohybovat. Rekuperace při popojíždění vás naopak moc nezachrání a budete muset kvůli vysoké váze počítat s hranící kolem 60 až 70 kilometrů.

Otázka doplnění elektřiny je díky možnosti 50kW rychlonabíjení vyřešená za hodinu. Nabíjení z wallboxu nebo klasické zásuvky je ale samozřejmě proces na celou noc – zabere totiž 10, respektive 14 hodin.

Jakmile vám dojde elektrická šťáva, na řadu přichází šestiválec. Pořád ale můžete rekuperovat a například na vyřešení parkování nebo zdolání kolony využít nastřádanou energii. V případě naprostého vybití budete jezdit ve městě kolem 10 litrů a na dálnici o litr víc. Čerpat můžete ze 72litrové nádrže. Rozhodně nepůjde o čísla, které by vás měla zruinovat. Byla by ale škoda nevyužívat nabíjení, když už tu možnost máte.

Parametry Range Rover P440e Motorizace P440e Maximální výkon 324 kW Poháněná náprava přední i zadní Spotřeba 0,8 l / 100 km Světlomety LED Pohon benzin, elektřina Převodovka 8stupňová automatická Akcelerace 0–100 km/h 6 s Maximální rychlost 225 km/h Délka 5 052 mm Šířka 2 209 mm Výška 1 870 mm Rozvor 2 997 mm Základní cena 3 643 015 Kč Cena testované výbavy 4 667 800 Kč

Závěr: napnout plachty!

Legendární britské SUV neztratilo nic ze své aristokratické aury, která z něj v nejnovější generaci pořád tryská. Už při prvním nasednutí do nesmyslné výšky a nasátí tradiční vůně range roveru máte chuť vyjet na své panství za Londýnem. Plug-in hybrid není o nic horší oproti spalovacím verzím – je pořád stejně prostorný a luxusní. Navíc přidává eleganci tichého příjezdu před divadlo a v některých zemích na něj dostanete ještě pořád slušnou dotaci, nebo alespoň parkování na modré zóně.

Prémiovost největšího range roveru ukazují už jen možnosti ovládání ze zadních sedaček. Tatínci prominou – pro děti je jich skoro až škoda. Tady by určitě stačil o 800 tisíc levnější model Range Rover Sport. A jakou vybrat motorizaci? To je úplně jednoduché: pokud máte kde nabíjet, berte dnes testovaný plug-in hybrid. Diesel nebo benzin volte v závislosti na vzdálenosti do práce a životní filozofii. No a pokud máte rádi bublání a peníze pro vás nejsou problém, berte variantu P530 s klasickou V8. Já bych ji ale ve své specifikaci ani nepotřeboval. Naopak si myslím, že Land Rover s elektromobily nebude mít problém – charakteru auta elektrický pohon neškodí.

Jen těžko se mi u téhle královské jachty hledají negativa. Vysoký standard ale samozřejmě musíme očekávat – vždyť se tady bavíme o cenovkách přesahujících německou luxusní trojku Audi, BMW i Mercedes.